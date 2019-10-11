現賺1,000元！傻瓜修圖軟體Photolemur 3限時免費下載

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Photolemur 3是款採用AI技術的修圖軟體，使用者只需匯入照片，並選擇想要套用的濾鏡，程式就能自動透過人工智慧將照片最佳化，尤其能夠強化人像部分，自動調整肌膚色澤並消除皺紋，讓你能在彈指間繁瑣的修圖工作。

限時免費，快下載！

目前Photolemur 3正在Share Ware on Sale網站「打0折」特惠中，等於可以免費直接下載，不過免費期間只到2019年10月14日晚間，建議想要下載的讀者能在10月14日中午12點以前完成動作。

詳細的下載教學筆者在下方以圖文方式進行。

▲ 首先到Share Ware on Sale的免費下載網頁，點選下載。

▲ 進入輸入資料的網頁後，依照圖中說明填入各項資訊。如果不想留下真實E-Mail，可以使用10 Minute Mail等免洗信箱。

▲ 送出資料後，網頁就會顯示程式序號與下載網址。

▲ 此外Share Ware on Sale也會寄送相官資訊到E-Mail信箱。

▲ 以Windows版為例，網頁的檔案只是下載器，需執行後才能下載Photolemur 3主程式。

▲ 需要注意的是，下載器會詢問要不要安裝Share Ware on Sale廣告程式，建議點選No。

▲ 下載完成後建議不要直接安裝，點選將程式複製到Windows的「下載」資料夾。

▲ 建議手動掃毒確認沒問題之後再進行安裝。（筆者使用VirusTotal掃瞄，顯示沒有病毒）

▲ 第一次執行時需要啟動程式，在這個畫面點選「Activate with the Serial Number」。

▲ 然後輸入剛才取得的續號以及E-Mail（可以隨便填）。

Photolemur 3動手玩

筆者嘗試了一下Photolemur 3，覺得它的功能並非特別強大，但使用相當簡單直覺，而且在修圖完成後，還可以在預覽畫面透過滑桿即時比較修正前後的照片，還可以自由修改最佳化調整的強度。

這時候使用者也能點選右下角的「導出」按鍵，將修圖後的照片儲存為檔案，整體操作相當簡單。

▲ 開啟Photolemur 3之後，可以直接將圖片托曳過去，或是點選Open開啟圖片。

▲ 匯入圖片後，程式就會自動進行最佳化。

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▲ 運算完成後可以拉動滑桿，比較修正前後的照片，或是點選右下角的筆刷圖示，修改最佳化調整的強度。

▲ 可以看到原始圖片中過暗的部分亮度被提升了，翅膀的細節更加鮮明。

▲ 點選左下角的圓圈，就可以替換各種風格濾鏡。

▲ 稀鬆平常的「蠻牛套伯朗」，經濾鏡處理後也飄出濃濃文青風。（並沒有）

▲ 如果點擊右鍵，就能在選單中開啟臉部增強器、眼睛放大等功能。

▲ 經程式修正後，原本就相當英俊的筆者更顯容光煥發。（蠻牛套伯朗喝到腦筋壞掉了嗎？）

Photolemur 3提供6種免費濾鏡，如果用得不夠過癮，可以到官方網站選購濾鏡，以創造更多風格獨特的照片。

（標題圖片來源：Photolemur）

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》