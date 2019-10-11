親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

全力逆轉戰局 孫大千：韓國瑜11月中與蔡英文黃金交叉

「寒國魚庶民宴」菜單曝光 菜名都是韓國瑜的經典句

LINE瘦身必學妙招 iOS一鍵省空間

2019-10-11 11:19中央社 台北11日電

圖／LINE官方
圖／LINE官方
分享

不少人用通訊軟體LINE時，往往會發現LINE App太占手機空間，這是因為從LINE收到的照片、語音訊息和檔案讓應用程式越來越大。LINE特別提供教學，幫iOS用戶一鍵清出空間。

LINE iOS版本可一鍵刪除快取

根據官方教學，目前iOS版本幫LINE瘦身的主要方式是「刪除快取（cookie，裝置上的資料存放區）」。操作上很簡單，只要在LINE主頁左上角點選圖示為小齒輪的「設定」，進入「聊天」選單，點選「刪除資料」，然後只勾選「快取資料」，其他不勾選，就能一鍵刪除快取、釋出空間。

刪除快取後，聊天室的文字訊息仍會保留，圖片、語音、檔案也不會被刪掉，甚至LINE記事本、相簿、Keep中的內容也都不受影響。

要注意的是，在「刪除資料」的頁面中，還有「照片」、「語音訊息」、「檔案」可勾選，如果勾選後刪除，這些資料就無法下載。如果不小心勾選了「所有聊天紀錄」並刪除，又沒有事先備份聊天紀錄，那麼所有文字訊息都無法復原，使用者千萬要小心。

圖／LINE官方
圖／LINE官方
分享

Android版本做法 可刪除聊天室內檔案

針對Android版本的LINE用戶，雖然還沒有像iOS的一鍵刪除捷徑，仍有其他替代做法，目前主要是「刪除聊天室內檔案」。

首先，確認聊天室內未過期的檔案都存到Keep或其他儲存空間後，在LINE主頁右上角點選圖示為小齒輪的「設定」，進入「聊天」選單，選擇「刪除聊天室內檔案」即可。需留意刪除聊天室內檔案後，即使檔案還沒超過下載期限，也不能復原。

釋出空間大絕招：重新安裝LINE

如果用戶想刪除更多檔案、釋出更多空間，LINE還提供一個進階方式，就是重新安裝LINE應用程式。

首先，把還沒過期、之後希望再回顧的照片等檔案，存到LINE記事本、相簿、Keep或其他儲存空間中。其次，針對文字訊息進行備份。接著確認自己的LINE帳號登入資訊，例如Email、密碼、電話號碼等。

準備工作都完成後，就可以重新安裝LINE應用程式，並於登入LINE帳號後，選擇「復原聊天紀錄」即可。

整體而言，LINE建議用戶收到照片等檔案時，就把之後需要再回顧的內容直接存到LINE記事本、相簿、Keep或其他儲存空間中，就不怕過期無法下載，也有助於保持LINE應用程式的「苗條」。

LINEiOSAndroid
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

Instagram黑暗模式來了 教你開啟內建深色模式/主題

2019-10-10 22:53

Google可能著手提擬Android遊戲手機設計認證

2019-10-11 08:14

Spotify可以直接以Siri啟動播放音樂 同時登上Apple TV、Galaxy Fold

2019-10-10 11:19

許多人要求微軟將新版「開始」選單 帶到一般版Windows 10介面

2019-10-09 12:38

接送孩子影響交通？這款APP讓父母接孩子比得來速快

2019-10-09 10:56

反送中越演越烈 中華民國國旗emoji「被蒸發」

2019-10-08 16:05

簡單看／macOS 10.15 Catalina重點改變在哪裡？

2019-10-08 09:09

LINE推更新 iPhone 11系列也能偷看訊息了

2019-10-07 18:31

App追劇被亂扣款！商人心機 要你訂閱就踩陷阱

2019-10-07 09:00

搶先玩／主打收錄遊戲、App用到飽的Google Play Pass訂閱 背後盤算什麼？

2019-10-04 07:51

不出國也能參觀法國法爾賽宮？Google用VR 帶你去！

2019-10-03 22:34

米妮恢復報時！watchOS 6.0.1修復行事曆不顯示行程

2019-10-03 22:29

Google審核「騙錢軟體」可偽免費APP 三天後直接扣你3千元

2019-10-03 21:25

Gmail信箱又滿了？3招撇步教你快速釋放儲存空間

2019-10-02 22:14

Google無預警大量下架 陸開發商iHandy安卓應用程式

2019-10-01 22:42

連四次更新！iOS 13.1.2修正相機、手電筒和藍牙問題

2019-10-01 17:10

Excel選取5招必殺技 全選、跳著選還能做「斑馬線」

2019-09-30 15:00

路痴終極救星！Google地圖AR導航功能雙系統開放測試中

2019-09-29 12:11

基於Android 10設計 Google宣布推出新版Android Go作業系統

2019-09-27 11:40

iOS 13.1續災情、iPhone 11狂耀光 網疑：Deep Fusion在哪？

2019-09-25 18:06

iOS 13.1上線了 傳檔更精準改善捷徑與地圖功能

2019-09-25 12:12

LINE傳照片不再洗版 3大平台都能使用

2019-09-25 12:06

藍牙洩定位？iOS 13要求App須獲用戶同意才能開啟

2019-09-24 19:09

「高速公路1968」App 推出服務區尋車服務

2019-09-24 17:47

Opera前執行長打造的瀏覽器Vivaldi 終於推出Android行動版本

2019-09-24 13:39

台灣網友開發逐字稿軟體免費下載 內建語音辨識功能

2019-09-22 21:40

升級iOS 13 / iPadOS 13之前 一定要注意的9件事！

2019-09-22 21:06

現在就更新iOS 13？ 美國防部建議等iOS 13.1

2019-09-22 19:29

趨勢科技推出PC-cillin 2020雲端版 全面防堵釣魚詐騙

2019-09-21 13:47

iOS 13正式登場！暗黑模式、更強的照片影片編輯功能

2019-09-19 22:55

他批Line「已讀」功能很夭壽 反遭網友酸是好設計

2019-09-19 17:13

幫護理師女友排班 到《班表小幫手》App百萬下載量

2019-09-18 21:31

Google這隻APP監控子女上網 北一女學生批：高壓統治鬧革命

2019-09-18 15:44

訊連科技證實 威力導演將進駐iOS、Mac平台

2019-09-18 08:37

尷尬！微軟承認Win10更新 不小心弄掉了「開始」以及搜尋

2019-09-17 18:39

Adobe Premiere新功能！AI自動輸出不同尺寸影片

2019-09-16 20:33

iOS 13再曝新漏洞：即使iPhone上鎖 也會被竊個資

2019-09-16 20:14

不會罵人的智慧家教 「均一小老師」登上Google開發者大會

2019-09-11 19:17

預計10月更新的Mac版Firefox 70將更加省電

2019-09-06 13:46
看更多

熱門文章

易刮傷與卡灰塵、拍照有鬼影 iPhone 11傳災情

2019-10-10 14:26

5G「毫米波」超容易被阻擋？前進高通總部Demo給你看

2019-10-10 19:53

Instagram黑暗模式來了 教你開啟內建深色模式/主題

2019-10-10 22:53

四鏡頭新機潮！realme 5系列台灣亮相 拚市佔前十

2019-10-10 22:13

無法找到可行商業模式 Dyson最終取消電動車發展計畫

2019-10-11 08:18

LINE瘦身必學妙招 iOS一鍵省空間

2019-10-11 11:19

蘋果強調Apple Card高度安全 仍傳遭盜刷

2019-10-11 08:28

Intel展示以PCIe為呈現的模組化PC設計 更具佈署應用彈性

2019-10-11 08:13

相機指數之後 DXOMARK再次以聲音表現評測手機效能

2019-10-11 08:15

Intel與AMD合作的第8代Core i處理器G系列 確定明年1月底停產

2019-10-11 08:12

大尺寸、大電池容量入門手機紅米8在印度市場推出

2019-10-11 08:09

Google可能著手提擬Android遊戲手機設計認證

2019-10-11 08:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top