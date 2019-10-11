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Google可能著手提擬Android遊戲手機設計認證

2019-10-11 08:14聯合新聞網 楊又肇

許多遊戲對於手機硬體資源吃重比例越來越高情況下，為了能讓使用者有更好的遊戲內容使用體驗，Google或許未來在Google Mobile Service (GMS)認證中，將會增加針對遊戲使用打造裝置的認證項目。

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或許是因應遊戲遊玩需求，或是開創全新產品類別，使得越來越多廠商開始打造遊戲手機，目前包含華碩、Razer、nubia、黑鯊手機在內品牌都已經陸續推出幾款標榜針對遊戲打造的手機產品，強調能藉由更高硬體效能、更好的散熱表現，甚至可配合相關周邊達成更好的遊戲使用體驗。

為了進一步讓特別針對遊戲使用體驗打造的手機也能維持高度穩定相容，Google或許要求這些遊戲手機設計必須符合全新Google Mobile Service認證規範，其中包含廠商必須針對手機運算效能、顯示渲染表現最佳化，避免遊戲開發者打造內容反而無法在這些手機順利運作。

換個角度來想，某種程度其實也算是Google針對這些遊戲手機提擬認證規範，避免各家廠商打造產品因規格上的差異，反而造成遊戲內容執行效率，或相容表現不佳。

在Google新版Google Mobile Service認證規範裡，明確要求這些針對遊戲遊玩體驗打造的手機，必須確保CPU、GPU或記憶體等元件運作模式不會影響正常運作，同時也必須支援Vulkan 1.1版本以上的API項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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