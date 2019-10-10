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Instagram黑暗模式來了 教你開啟內建深色模式/主題

2019-10-10 22:53電獺少女

立刻來換成深色模式！

AndroidiOS都在最新版本帶來了黑暗模式，可依使用者喜好切換手機的深淺模式，不過各個App的介面是否也可變成深色(黑色)，就要看應用程式的開發商是否支援，今天Instagram的負責人在Twitter上表示，從今天開始只要你更新至iOS 13及Android 10都可以在Instagram上切換成黑暗模式啦～

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iPhone用戶

你的iPhone或Android手機要先更新至iOS 13或Android 10，並更新Instagram應用程式，想把Instagram換成黑暗模式，iPhone用戶要先到設定>>螢幕顯示與亮度>>外觀的地方選擇「深色」，之後再打開Instagram，介面就會變成全黑囉！

Android用戶

目前僅開放Google旗下的Pixel手機可更新至Android 10，所以還沒辦法更新至Android 10的用戶就必須再等等啦～那如果你是Pixel的用戶，或大家之後更新到Android 10後，照理來說做法應該是一樣，到手機裡面的「設定」>>「顯示」，並打開深色主題就可以，但我在Pixel 3上更新並開啟後，Instagram竟然沒有變成黑暗模式，難不成也要分批更新嗎～這邊就要再請獺友幫我試試看，等我成功把Instagram換成黑暗模式再跟大家報告！

Instagram介面變成全黑還真的有點不習慣呢～但我覺得如果可以額外變成一個按鈕，隨意切換深淺模式會更好～因為目前還是跟手機整體的深淺模式一起變動，搞不好有人手機喜歡深色主題，但Instagram喜歡白色介面啊～好啦有更新至iOS 13及Android 10的用戶還是趕快先試試看Instagram的黑暗模式吧！

如果你還不想更新到iOS 13，你也可以試試詩伊之前教的iPhone裡的「智慧型反相模式」，也可以創造出類似黑暗模式的效果喔！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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電獺少女

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