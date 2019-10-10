Spotify可以直接以Siri啟動播放音樂 同時登上Apple TV、Galaxy Fold

在稍早更新裡，Spotify終於支援可直接透過Siri喚醒，並且播放音樂內容，同時也配合此次更新加入支援Apple TV播放。

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相比先前必須透過Siri捷徑方式才能以聲控方式操作Spotify播放歌曲，Spotify在此次更新終於加入高度支援Siri，讓使用者能快速地透過Siri呼叫Spotify播放音樂歌曲。

而此項更新將適用於iPhone、iPad、CarPlay、AirPods及HomePod，讓使用者能輕易透過口語方式操作音樂播放。但目前由於更新進度緣故，Spotify暫時還無法透過此項功能喚醒Spotify播放內容。

除了支援Siri喚醒，Spotify此次更新還增加支援新款Apple TV (後來推出的HD版與4K版)，將可讓使用者更容易透過電視播放音樂內容。

另外，依照Spotify說明更將支援三星螢幕可凹折手機Galaxy Fold操作使用，並且支援Google Nest Hub Max、Sonos旗下Move與One SL在內智慧喇叭，更可透過Michael Kors、Diesel，以及Armani打造的智慧手錶播放音樂。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》