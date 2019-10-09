許多人要求微軟將新版「開始」選單 帶到一般版Windows 10介面

微軟稍早揭曉旗下採雙螢幕設計的Surface Neo時，一併對外揭曉的新版Windows 10 X作業系統很快就吸引注意，更有不少人希望微軟能將新版「開始」選單介面帶到現行多數人使用的Windows 10作業系統。

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在Windows 10 X作業系統中採用的新版「開始」選單介面，不僅採用微軟全新Fluent Design平面風格設計，更將搜尋欄位、應用程式與近期使用檔案內容以更簡潔形式呈現，讓使用者能以舒適視覺進行操作。

雖然Windows 10 X是建構在原本Windows 10作業系統基礎，但微軟並未透露接下來是否也會在現有Windows 10作業系統採用新版「開始」選單介面，或是僅保留用於雙螢幕設計機種。

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以目前來看，Windows 10 X不僅採用全新「開始」選單介面，許多設計更包含對應雙贏木屐種操作使用需求，例如可讓應用程式內容在不同螢幕間切換，或是透過兩組螢幕顯示相同內容，或是彼此作為延伸顯示螢幕使用。

另外，配合像是華碩ZenBook Duo原本搭載鍵盤設計，或是微軟打造Surface Neo以實體鍵盤吸附使用模式，Windows 10 X將可依照鍵盤所在位置調整操作介面，藉此讓Windows 10 X的操作可以更有彈性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》