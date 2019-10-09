親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

高醫男大生潑化骨水殺人 原因竟練火舞遭趕

厄瓜多緊急狀態！反撙節抗爭攻入國會，總統急令「遷都」

許多人要求微軟將新版「開始」選單 帶到一般版Windows 10介面

2019-10-09 12:38楊又肇

微軟稍早揭曉旗下採雙螢幕設計的Surface Neo時，一併對外揭曉的新版Windows 10 X作業系統很快就吸引注意，更有不少人希望微軟能將新版「開始」選單介面帶到現行多數人使用的Windows 10作業系統。

分享

在Windows 10 X作業系統中採用的新版「開始」選單介面，不僅採用微軟全新Fluent Design平面風格設計，更將搜尋欄位、應用程式與近期使用檔案內容以更簡潔形式呈現，讓使用者能以舒適視覺進行操作。

雖然Windows 10 X是建構在原本Windows 10作業系統基礎，但微軟並未透露接下來是否也會在現有Windows 10作業系統採用新版「開始」選單介面，或是僅保留用於雙螢幕設計機種。

分享

以目前來看，Windows 10 X不僅採用全新「開始」選單介面，許多設計更包含對應雙贏木屐種操作使用需求，例如可讓應用程式內容在不同螢幕間切換，或是透過兩組螢幕顯示相同內容，或是彼此作為延伸顯示螢幕使用。

另外，配合像是華碩ZenBook Duo原本搭載鍵盤設計，或是微軟打造Surface Neo以實體鍵盤吸附使用模式，Windows 10 X將可依照鍵盤所在位置調整操作介面，藉此讓Windows 10 X的操作可以更有彈性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows 10Windows作業系統微軟

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

反送中越演越烈 中華民國國旗emoji「被蒸發」

2019-10-08 16:05

LINE推更新 iPhone 11系列也能偷看訊息了

2019-10-07 18:31

接送孩子影響交通？這款APP讓父母接孩子比得來速快

2019-10-09 10:56

簡單看／macOS 10.15 Catalina重點改變在哪裡？

2019-10-08 09:09

App追劇被亂扣款！商人心機 要你訂閱就踩陷阱

2019-10-07 09:00

搶先玩／主打收錄遊戲、App用到飽的Google Play Pass訂閱 背後盤算什麼？

2019-10-04 07:51

不出國也能參觀法國法爾賽宮？Google用VR 帶你去！

2019-10-03 22:34

米妮恢復報時！watchOS 6.0.1修復行事曆不顯示行程

2019-10-03 22:29

Google審核「騙錢軟體」可偽免費APP 三天後直接扣你3千元

2019-10-03 21:25

Gmail信箱又滿了？3招撇步教你快速釋放儲存空間

2019-10-02 22:14

Google無預警大量下架 陸開發商iHandy安卓應用程式

2019-10-01 22:42

連四次更新！iOS 13.1.2修正相機、手電筒和藍牙問題

2019-10-01 17:10

Excel選取5招必殺技 全選、跳著選還能做「斑馬線」

2019-09-30 15:00

路痴終極救星！Google地圖AR導航功能雙系統開放測試中

2019-09-29 12:11

基於Android 10設計 Google宣布推出新版Android Go作業系統

2019-09-27 11:40

iOS 13.1續災情、iPhone 11狂耀光 網疑：Deep Fusion在哪？

2019-09-25 18:06

iOS 13.1上線了 傳檔更精準改善捷徑與地圖功能

2019-09-25 12:12

LINE傳照片不再洗版 3大平台都能使用

2019-09-25 12:06

藍牙洩定位？iOS 13要求App須獲用戶同意才能開啟

2019-09-24 19:09

「高速公路1968」App 推出服務區尋車服務

2019-09-24 17:47

Opera前執行長打造的瀏覽器Vivaldi 終於推出Android行動版本

2019-09-24 13:39

台灣網友開發逐字稿軟體免費下載 內建語音辨識功能

2019-09-22 21:40

升級iOS 13 / iPadOS 13之前 一定要注意的9件事！

2019-09-22 21:06

現在就更新iOS 13？ 美國防部建議等iOS 13.1

2019-09-22 19:29

趨勢科技推出PC-cillin 2020雲端版 全面防堵釣魚詐騙

2019-09-21 13:47

iOS 13正式登場！暗黑模式、更強的照片影片編輯功能

2019-09-19 22:55

他批Line「已讀」功能很夭壽 反遭網友酸是好設計

2019-09-19 17:13

幫護理師女友排班 到《班表小幫手》App百萬下載量

2019-09-18 21:31

Google這隻APP監控子女上網 北一女學生批：高壓統治鬧革命

2019-09-18 15:44

訊連科技證實 威力導演將進駐iOS、Mac平台

2019-09-18 08:37

尷尬！微軟承認Win10更新 不小心弄掉了「開始」以及搜尋

2019-09-17 18:39

Adobe Premiere新功能！AI自動輸出不同尺寸影片

2019-09-16 20:33

iOS 13再曝新漏洞：即使iPhone上鎖 也會被竊個資

2019-09-16 20:14

不會罵人的智慧家教 「均一小老師」登上Google開發者大會

2019-09-11 19:17

預計10月更新的Mac版Firefox 70將更加省電

2019-09-06 13:46

Gmail新功能 讓你「主動」知道同事正在休假中

2019-09-04 22:09

Google推出新作業系統「Android 10」 50項新功能與異動

2019-09-04 21:33

Lightroom行動版不只修片 還藏了強大專業相機功能

2019-09-04 20:19

LINE貼圖新功能！照片、影片都開放使用了

2019-09-03 20:14
看更多

熱門文章

台灣比你想的先進！這科技淘汰8年日才跟進 歐美還戒不掉

2019-10-09 10:00

iPhone作業系統現大量災情！「iTunes Store」訊息狂跳又關不掉

2019-10-09 09:12

反送中越演越烈 中華民國國旗emoji「被蒸發」

2019-10-08 16:05

被道歉風波下企業如何自處？參考Google顛簸「重返中國」之路

2019-10-08 21:48

微軟重返手機戰場，竟拿死對頭Android打頭陣！雙螢幕新機背後，它在想什麼？

2019-10-08 16:21

Sony下一代遊戲主機定名PS5 明年耶誕購物季發表

2019-10-08 20:58

NCC貼文結合NBA時事梗 宣達4K政策引熱議

2019-10-08 22:48

專找遊民、不知情學生？Pixel 4 發表在即 Google臉部搜集計畫喊卡

2019-10-08 19:49

Fitbit在台推出 內建麥克風的智慧手錶 Versa 2

2019-10-08 21:39

Mac外接滑鼠滾輪不能平滑捲動？教你Mos for macOS開啟

2019-10-08 18:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top