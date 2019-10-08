反送中越演越烈 中華民國國旗emoji「被蒸發」

Photo Credit: INSIDE 截圖 分享 facebook

隨著香港反送中運動進入新一輪緊張情勢，現在也被人發現中華民國的國旗 emoji 已從香港、澳門最新 iPhone 版本「被消失」 ，只要是港澳 iPhone 使用者更新到 iOS 13.1.1 以上版本，就無法在原生 Emoji 鍵盤上看到原本有的青天白日滿地紅旗。

根據香港媒體報導，目前只要是冠有「CN」或「ZA」（表示中國、香港）的 iPhone 都會擋掉中華民國國旗 emoji，就算把地區設定為台灣也一樣。不過只要在 iPhone 語言內有裝繁體中文（台灣），那雖然原生鍵盤內沒有中華民國國旗，但只要主動輸入「台灣」或「Taiwan」，還是會跳出，而且香港、澳門使用者依然可以接收他人傳來的中華民國國旗 emoji。

Apple’s region lock of ROC Taiwan flag 🇹🇼 extended beyond CN devices to HK and Macau’s in the iOS/iPadOS 13.1.1 rollout. Interestingly, the new lock only affects the keyboard, and has no problem displaying and is easy to bypass by switching region. https://t.co/RVRKNQyc1l pic.twitter.com/8eQXambiAQ — 王博源 Wang Boyuan (@thisboyuan) 2019年10月3日

另外經過 INSIDE 與關鍵評論網實際測試，我們發現其他地區的 iPhone，只要在「語言與地區」設定內，符合地區位於「香港或中國」且「iPhone 語言內沒有繁體中文（台灣）」，一樣也不會出現中華民國國旗 ；換言之，如果在台灣買的手機、地區雖設香港，但只要 iPhone 語言有繁體中文（台灣），Emoji 還是會出現中華民國國旗。

其他地區的 iPhone，只要在「語言與地區」設定內，符合地區位於「香港或中國」且「iPhone 語言內沒有繁體中文（台灣）」，一樣也不會出現台灣國旗 分享 facebook

但就算符合地區位於「香港或中國」且「iPhone 語言內沒有繁體中文（台灣）」，經實測用 Google 鍵盤還是能出現中華民國國旗。

港府憑藉緊急法臨時通過《禁蒙面法》，反送中運動戰場也燒進數位領域，就像蘋果也曾在 10 月 2 日拒絕 HKmap.live 在 App Store 上架（現已批准）。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》