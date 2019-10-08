親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

長榮空姐1年上班154天遭資遣 法官幫她問：可轉地勤？

藍營新危機…這個黨「愈來愈藍」想偽裝搶選票？

簡單看／macOS 10.15 Catalina重點改變在哪裡？

2019-10-08 09:09楊又肇

趕在新款Mac準備亮相之前，蘋果終於宣布開放現有Mac升級新版macOS 10.15 Catalina。而透過本篇整理，讓mashdigi網站告訴你此次更新重點。

分享

將iTunes服務拆分，讓更多人願意使用

當升級至macOS 10.15 Catalina，不少使用者應該就會發現原本的iTunes消失，反而蘋果將Apple Music拆分成全新獨立App，包含Podcast與Apple TV也都成為獨立App提供使用。

分享

將iTunes服務拆分，最主要便是為了讓Apple Music、Podcast服務可以被更多人使用，同時也希望預計11月將推行服務的全新Apple TV+，可以透過拆分獨立的Apple TV App吸引更多人使用。

因此與其說是為了讓這些App更容易被人使用，更大的重點還是在於蘋果希望推動本身服務能更大的使用成長，預期以此增加更多使用人數，並且累積增加營收機會。至於原本透過iTunes進行的iOS裝置備份等功能，則是進一步整合至Finder，使用者僅需連接要同步裝置後，即可透過左側欄位找到相關項目，並且進行裝置資料備份、還原。

分享

更多iOS平台App將進駐macOS平台

從前一版macOS 10.14 Mojave開始，蘋果讓原本僅在iOS平台使用的家庭、Siri、書籍在內App登上macOS平台，加上過往持續強化iOS裝置與macOS平台之間整合，並且降低不同平台之間互動隔閡距離，蘋果其實越來越多設計發展，逐漸讓這兩個平台更加靠攏。

基於兩個平台依然有不少使用需求差異，蘋果維持讓iOS、macOS平行發展，而不會將兩個作業系統合併，但是藉由先前代號Marzipan、目前以Mac Catalyst (Project Catalyst)為稱的開發工具，透過AppKit與UIKit資源整合，讓開發者能透過單次設計即可同時打造對應iOS、macOS的App內容，預期以此增加macOS平台應用服務的豐富性，進而讓Mac系列裝置變得更加實用

分享

目前蘋果先以使用體驗與筆電越來越近的iPad裝置對應App著手，讓更多使用者在iPad上習慣的App也能在Mac裝置使用，並且配合iCloud、AirDrop等服務功能應用，更能讓使用者方便在iPad、Mac裝置使用過程快速切換。

雖然目前僅著眼iPad裝置上的App，但預期未來將會有更多iPhone相容App也會加入macOS平台。不過，iOS平台App如果要能順利在macOS平台運作的話，系統版本必須更新至macOS 10.15 Catalina版本以上。

現階段支援macOS 10.15 Catalina使用的App，分別包含Twitter、Jira Cloud、CARROT Weather、Morpholio Board、Post-It、GoodNotes、Rosetta Stone、Vectornator、Proloquo2Go、Crew在內App都已經支援macOS 10.15 Catalina使用。

Mac遊戲內容將更豐富

透過Mac Catalyst讓更多iOS平台App可移植到macOS 10.15 Catalina使用，遊戲其實也是其中一環。而可讓開發者視為煉金石的Apple Arcade服務，自然也登上macOS 10.15 Catalina，讓iPhone、iPad、iPod Touch、iPad、iPad Pro也能與Mac裝置使用者透過連線進行遊戲對戰。

分享

如此一來，macOS平台也能一改過往被批評「沒有什麼遊戲」的說法，甚至藉由Metal API資源串接，更能進一步發揮顯示卡運算效能，而在Apple Arcade遊戲訂閱服務中，更累積豐富的遊戲類別與內容也會一併帶到macOS 10.15 Catalina，一掃過往macOS平台沒有吸睛遊戲作品的刻板印象。

其實早在許久之前，蘋果就已經開始一點一滴地加強Mac裝置的圖形運算效率及相關應用，例如讓Mac也能連接VR頭戴眼鏡裝置，另一方面也持續與AMD維持高度Radeon顯示卡合作，藉此加強Mac系列裝置顯示卡效能表現。

而在Mac Catalyst協助之下，讓原本僅對應iOS平台的觸控操作功能，將能轉換成在macOS平台以鍵盤、滑鼠、觸控板的操作模式，預期也能控制手把操作功能，讓使用者能更簡單透過Mac裝置遊玩遊戲。

讓Mac使用變得更簡單

新版macOS就已經很方便使用，但顯然蘋果希望能讓使用者更容易化繁為簡，因此這次也加入不少使用更方便功能，例如「Sidecar」功能就能讓使用者以有線方式連接iPad，並且將iPad或iPad Pro當做Mac的第二螢幕使用，同時也能透過Ap進行手寫操作，儼然可成為Mac裝置的第二螢幕使用。

分享

針對先前在iOS、Mac裝置上出現的「Find My iPhone」、「Find My iPad」或「Find My Mac」等功能，未來都會統整為「Find My」功能，並且以加密功能進行保護，同時除了協助使用者用於尋找個人裝置，同時也能用來定位加為聯絡人的好友所在位置。

而針對行動不便，或是無法以正常形式使用Mac的使用者，蘋果此次在macOS 10.15加強語音操作功能，讓使用者能直接以語音識別方式操作Mac裝置，甚至能透過數字選項方式，讓使用者以更簡潔口語指令選擇操作項目。相同功能也會出現在iOS 13版本內，而所有語音識別運算也均強調在裝置端完成，不會額外上傳到雲端備存、記錄，藉此確保個人隱私安全。

同時為了強調裝置安全，蘋果也強調搭載T2安全晶片的Mac裝置，將能藉由Activation Lock上鎖，避免意外遺失的Mac等裝置遭他人盜用，必須透過使用者登入相同Apple ID的裝置顯示隨機號碼才能順利解鎖。

另外，新版照片功能則是加入全新標籤頁設計，並且會藉由人工智慧學習方式自動呈現相簿中最著張力的照片，甚至能識別出照⽚⼈物及情境，呈現⽣⽇、紀念⽇或旅遊時光等時刻，更將縮圖放大、自動播放原況照片與影片內容。

關於macOS 10.15 Catalina更新內容，還包含在郵件、Safari、備忘錄、提醒事項、螢幕使用時間，以及接續使用功能等功能強化，並且增加使用體驗設計，同時支援更多語言使用模式。

建議建立備份之後再做升級

相比前一版macOS 10.14 Mojave，蘋果在新版macOS 10.15 Catalina增加不少更新，尤其導入Mac Catalyst設計，讓更多iOS平台App能加入支援使用，實際結構設計也會與原本作業系統不同。

因此，在升級至macOS 10.15 Catalina以前，建議使用者先將Mac上的資料做好備份，再進行系統更新。

目前支援macOS 10.15 Catalina升級的Mac系列機種，包含如下：

  • MacBook (2015年初或後續機型)

  • MacBook Air (2012年中或後續機型)

  • MacBook Pro (2012年中或後續機型)

  • Mac mini (2012年底或後續機型)

  • iMac (2012年底或後續機型)

  • iMac Pro (2017年)

  • Mac Pro (2013年底或後續機型)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

LINE推更新 iPhone 11系列也能偷看訊息了

2019-10-07 18:31

App追劇被亂扣款！商人心機 要你訂閱就踩陷阱

2019-10-07 09:00

搶先玩／主打收錄遊戲、App用到飽的Google Play Pass訂閱 背後盤算什麼？

2019-10-04 07:51

不出國也能參觀法國法爾賽宮？Google用VR 帶你去！

2019-10-03 22:34

米妮恢復報時！watchOS 6.0.1修復行事曆不顯示行程

2019-10-03 22:29

Google審核「騙錢軟體」可偽免費APP 三天後直接扣你3千元

2019-10-03 21:25

Gmail信箱又滿了？3招撇步教你快速釋放儲存空間

2019-10-02 22:14

Google無預警大量下架 陸開發商iHandy安卓應用程式

2019-10-01 22:42

連四次更新！iOS 13.1.2修正相機、手電筒和藍牙問題

2019-10-01 17:10

Excel選取5招必殺技 全選、跳著選還能做「斑馬線」

2019-09-30 15:00

路痴終極救星！Google地圖AR導航功能雙系統開放測試中

2019-09-29 12:11

基於Android 10設計 Google宣布推出新版Android Go作業系統

2019-09-27 11:40

iOS 13.1續災情、iPhone 11狂耀光 網疑：Deep Fusion在哪？

2019-09-25 18:06

iOS 13.1上線了 傳檔更精準改善捷徑與地圖功能

2019-09-25 12:12

LINE傳照片不再洗版 3大平台都能使用

2019-09-25 12:06

藍牙洩定位？iOS 13要求App須獲用戶同意才能開啟

2019-09-24 19:09

「高速公路1968」App 推出服務區尋車服務

2019-09-24 17:47

Opera前執行長打造的瀏覽器Vivaldi 終於推出Android行動版本

2019-09-24 13:39

台灣網友開發逐字稿軟體免費下載 內建語音辨識功能

2019-09-22 21:40

升級iOS 13 / iPadOS 13之前 一定要注意的9件事！

2019-09-22 21:06

現在就更新iOS 13？ 美國防部建議等iOS 13.1

2019-09-22 19:29

趨勢科技推出PC-cillin 2020雲端版 全面防堵釣魚詐騙

2019-09-21 13:47

iOS 13正式登場！暗黑模式、更強的照片影片編輯功能

2019-09-19 22:55

他批Line「已讀」功能很夭壽 反遭網友酸是好設計

2019-09-19 17:13

幫護理師女友排班 到《班表小幫手》App百萬下載量

2019-09-18 21:31

Google這隻APP監控子女上網 北一女學生批：高壓統治鬧革命

2019-09-18 15:44

訊連科技證實 威力導演將進駐iOS、Mac平台

2019-09-18 08:37

尷尬！微軟承認Win10更新 不小心弄掉了「開始」以及搜尋

2019-09-17 18:39

Adobe Premiere新功能！AI自動輸出不同尺寸影片

2019-09-16 20:33

iOS 13再曝新漏洞：即使iPhone上鎖 也會被竊個資

2019-09-16 20:14

不會罵人的智慧家教 「均一小老師」登上Google開發者大會

2019-09-11 19:17

預計10月更新的Mac版Firefox 70將更加省電

2019-09-06 13:46

Gmail新功能 讓你「主動」知道同事正在休假中

2019-09-04 22:09

Google推出新作業系統「Android 10」 50項新功能與異動

2019-09-04 21:33

Lightroom行動版不只修片 還藏了強大專業相機功能

2019-09-04 20:19

LINE貼圖新功能！照片、影片都開放使用了

2019-09-03 20:14

手機系統及安全更新排行：Nokia居冠、OPPO售後不理

2019-09-03 19:04

微軟開始測試直接從雲端下載Windows 10的重新安裝功能

2019-09-03 13:25

耗時三年 Windows 10在系統市佔率終於超過50％

2019-09-02 22:23
看更多

熱門文章

LINE推更新 iPhone 11系列也能偷看訊息了

2019-10-07 18:31

三星將部分Note 10特色功能 帶到Galaxy S10

2019-10-07 10:31

蘋果開始鼓勵更多開發者 將iOS平台App移植到macOS 10.15 Catalina

2019-10-07 10:31

溫蒂漢堡打造類似《龍與地下城》的桌遊，讓玩家對抗冷凍牛肉

2019-10-07 10:31

Samsung Pay Cash數位預付卡 讓花費更加節制

2019-10-07 10:31

簡單看／macOS 10.15 Catalina重點改變在哪裡？

2019-10-08 09:09

realme X2 Pro即將對外揭曉 可能成最便宜S855+處理器手機

2019-10-08 09:06

追蹤東南亞網路間諜攻擊 Palo Alto發現「PKPLUG」團體

2019-10-08 09:23

Gogoro獨家與7-ELEVEN合作預購Gogoro 3 Plus新色「芝麻灰」

2019-10-08 09:08

Uber Eats進駐全台15座城市 攜手c!ty’super推行高檔生鮮品外送服務

2019-10-08 09:07

Waves在台成立實驗室 就近與台灣業者推動音訊應用產品

2019-10-08 09:08

Galaxy Watch Active 2 Under Armour聯名款在台推出

2019-10-08 09:08

Toyota透過虛擬實境「手把手」訓練機器人學習更細膩動作

2019-10-08 09:07

Pixel 4的新版Google Assistant將更快回答使用者提問

2019-10-08 09:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top