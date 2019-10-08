簡單看／macOS 10.15 Catalina重點改變在哪裡？
趕在新款Mac準備亮相之前，蘋果終於宣布開放現有Mac升級新版macOS 10.15 Catalina。而透過本篇整理，讓mashdigi網站告訴你此次更新重點。
將iTunes服務拆分，讓更多人願意使用
當升級至macOS 10.15 Catalina，不少使用者應該就會發現原本的iTunes消失，反而蘋果將Apple Music拆分成全新獨立App，包含Podcast與Apple TV也都成為獨立App提供使用。
將iTunes服務拆分，最主要便是為了讓Apple Music、Podcast服務可以被更多人使用，同時也希望預計11月將推行服務的全新Apple TV+，可以透過拆分獨立的Apple TV App吸引更多人使用。
因此與其說是為了讓這些App更容易被人使用，更大的重點還是在於蘋果希望推動本身服務能更大的使用成長，預期以此增加更多使用人數，並且累積增加營收機會。至於原本透過iTunes進行的iOS裝置備份等功能，則是進一步整合至Finder，使用者僅需連接要同步裝置後，即可透過左側欄位找到相關項目，並且進行裝置資料備份、還原。
更多iOS平台App將進駐macOS平台
從前一版macOS 10.14 Mojave開始，蘋果讓原本僅在iOS平台使用的家庭、Siri、書籍在內App登上macOS平台，加上過往持續強化iOS裝置與macOS平台之間整合，並且降低不同平台之間互動隔閡距離，蘋果其實越來越多設計發展，逐漸讓這兩個平台更加靠攏。
基於兩個平台依然有不少使用需求差異，蘋果維持讓iOS、macOS平行發展，而不會將兩個作業系統合併，但是藉由先前代號Marzipan、目前以Mac Catalyst (Project Catalyst)為稱的開發工具，透過AppKit與UIKit資源整合，讓開發者能透過單次設計即可同時打造對應iOS、macOS的App內容，預期以此增加macOS平台應用服務的豐富性，進而讓Mac系列裝置變得更加實用。
目前蘋果先以使用體驗與筆電越來越近的iPad裝置對應App著手，讓更多使用者在iPad上習慣的App也能在Mac裝置使用，並且配合iCloud、AirDrop等服務功能應用，更能讓使用者方便在iPad、Mac裝置使用過程快速切換。
雖然目前僅著眼iPad裝置上的App，但預期未來將會有更多iPhone相容App也會加入macOS平台。不過，iOS平台App如果要能順利在macOS平台運作的話，系統版本必須更新至macOS 10.15 Catalina版本以上。
現階段支援macOS 10.15 Catalina使用的App，分別包含Twitter、Jira Cloud、CARROT Weather、Morpholio Board、Post-It、GoodNotes、Rosetta Stone、Vectornator、Proloquo2Go、Crew在內App都已經支援macOS 10.15 Catalina使用。
Mac遊戲內容將更豐富
透過Mac Catalyst讓更多iOS平台App可移植到macOS 10.15 Catalina使用，遊戲其實也是其中一環。而可讓開發者視為煉金石的Apple Arcade服務，自然也登上macOS 10.15 Catalina，讓iPhone、iPad、iPod Touch、iPad、iPad Pro也能與Mac裝置使用者透過連線進行遊戲對戰。
如此一來，macOS平台也能一改過往被批評「沒有什麼遊戲」的說法，甚至藉由Metal API資源串接，更能進一步發揮顯示卡運算效能，而在Apple Arcade遊戲訂閱服務中，更累積豐富的遊戲類別與內容也會一併帶到macOS 10.15 Catalina，一掃過往macOS平台沒有吸睛遊戲作品的刻板印象。
其實早在許久之前，蘋果就已經開始一點一滴地加強Mac裝置的圖形運算效率及相關應用，例如讓Mac也能連接VR頭戴眼鏡裝置，另一方面也持續與AMD維持高度Radeon顯示卡合作，藉此加強Mac系列裝置顯示卡效能表現。
而在Mac Catalyst協助之下，讓原本僅對應iOS平台的觸控操作功能，將能轉換成在macOS平台以鍵盤、滑鼠、觸控板的操作模式，預期也能控制手把操作功能，讓使用者能更簡單透過Mac裝置遊玩遊戲。
讓Mac使用變得更簡單
新版macOS就已經很方便使用，但顯然蘋果希望能讓使用者更容易化繁為簡，因此這次也加入不少使用更方便功能，例如「Sidecar」功能就能讓使用者以有線方式連接iPad，並且將iPad或iPad Pro當做Mac的第二螢幕使用，同時也能透過Ap進行手寫操作，儼然可成為Mac裝置的第二螢幕使用。
針對先前在iOS、Mac裝置上出現的「Find My iPhone」、「Find My iPad」或「Find My Mac」等功能，未來都會統整為「Find My」功能，並且以加密功能進行保護，同時除了協助使用者用於尋找個人裝置，同時也能用來定位加為聯絡人的好友所在位置。
而針對行動不便，或是無法以正常形式使用Mac的使用者，蘋果此次在macOS 10.15加強語音操作功能，讓使用者能直接以語音識別方式操作Mac裝置，甚至能透過數字選項方式，讓使用者以更簡潔口語指令選擇操作項目。相同功能也會出現在iOS 13版本內，而所有語音識別運算也均強調在裝置端完成，不會額外上傳到雲端備存、記錄，藉此確保個人隱私安全。
同時為了強調裝置安全，蘋果也強調搭載T2安全晶片的Mac裝置，將能藉由Activation Lock上鎖，避免意外遺失的Mac等裝置遭他人盜用，必須透過使用者登入相同Apple ID的裝置顯示隨機號碼才能順利解鎖。
另外，新版照片功能則是加入全新標籤頁設計，並且會藉由人工智慧學習方式自動呈現相簿中最著張力的照片，甚至能識別出照⽚⼈物及情境，呈現⽣⽇、紀念⽇或旅遊時光等時刻，更將縮圖放大、自動播放原況照片與影片內容。
關於macOS 10.15 Catalina更新內容，還包含在郵件、Safari、備忘錄、提醒事項、螢幕使用時間，以及接續使用功能等功能強化，並且增加使用體驗設計，同時支援更多語言使用模式。
建議建立備份之後再做升級
相比前一版macOS 10.14 Mojave，蘋果在新版macOS 10.15 Catalina增加不少更新，尤其導入Mac Catalyst設計，讓更多iOS平台App能加入支援使用，實際結構設計也會與原本作業系統不同。
因此，在升級至macOS 10.15 Catalina以前，建議使用者先將Mac上的資料做好備份，再進行系統更新。
目前支援macOS 10.15 Catalina升級的Mac系列機種，包含如下：
- MacBook (2015年初或後續機型)
- MacBook Air (2012年中或後續機型)
- MacBook Pro (2012年中或後續機型)
- Mac mini (2012年底或後續機型)
- iMac (2012年底或後續機型)
- iMac Pro (2017年)
- Mac Pro (2013年底或後續機型)
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
留言