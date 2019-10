簡單看/macOS 10.15 Catalina重點改變在哪裡?

趕在新款Mac準備亮相之前,蘋果終於宣布開放現有Mac升級新版macOS 10.15 Catalina。而透過本篇整理,讓mashdigi網站告訴你此次更新重點。

分享 facebook

將iTunes服務拆分,讓更多人願意使用

當升級至macOS 10.15 Catalina,不少使用者應該就會發現原本的iTunes消失,反而蘋果將Apple Music拆分成全新獨立App,包含Podcast與Apple TV也都成為獨立App提供使用。

分享 facebook

將iTunes服務拆分,最主要便是為了讓Apple Music、Podcast服務可以被更多人使用,同時也希望預計11月將推行服務的全新Apple TV+,可以透過拆分獨立的Apple TV App吸引更多人使用。

因此與其說是為了讓這些App更容易被人使用,更大的重點還是在於蘋果希望推動本身服務能更大的使用成長,預期以此增加更多使用人數,並且累積增加營收機會。至於原本透過iTunes進行的iOS裝置備份等功能,則是進一步整合至Finder,使用者僅需連接要同步裝置後,即可透過左側欄位找到相關項目,並且進行裝置資料備份、還原。

分享 facebook

更多iOS平台App將進駐macOS平台

從前一版macOS 10.14 Mojave開始,蘋果讓原本僅在iOS平台使用的家庭、Siri、書籍在內App登上macOS平台,加上過往持續強化iOS裝置與macOS平台之間整合,並且降低不同平台之間互動隔閡距離,蘋果其實越來越多設計發展,逐漸讓這兩個平台更加靠攏。

基於兩個平台依然有不少使用需求差異,蘋果維持讓iOS、macOS平行發展,而不會將兩個作業系統合併,但是藉由先前代號Marzipan、目前以Mac Catalyst (Project Catalyst)為稱的開發工具,透過AppKit與UIKit資源整合,讓開發者能透過單次設計即可同時打造對應iOS、macOS的App內容,預期以此增加macOS平台應用服務的豐富性,進而讓Mac系列裝置變得更加實用。

分享 facebook

目前蘋果先以使用體驗與筆電越來越近的iPad裝置對應App著手,讓更多使用者在iPad上習慣的App也能在Mac裝置使用,並且配合iCloud、AirDrop等服務功能應用,更能讓使用者方便在iPad、Mac裝置使用過程快速切換。

雖然目前僅著眼iPad裝置上的App,但預期未來將會有更多iPhone相容App也會加入macOS平台。不過,iOS平台App如果要能順利在macOS平台運作的話,系統版本必須更新至macOS 10.15 Catalina版本以上。

現階段支援macOS 10.15 Catalina使用的App,分別包含Twitter、Jira Cloud、CARROT Weather、Morpholio Board、Post-It、GoodNotes、Rosetta Stone、Vectornator、Proloquo2Go、Crew在內App都已經支援macOS 10.15 Catalina使用。

Mac遊戲內容將更豐富

透過Mac Catalyst讓更多iOS平台App可移植到macOS 10.15 Catalina使用,遊戲其實也是其中一環。而可讓開發者視為煉金石的Apple Arcade服務,自然也登上macOS 10.15 Catalina,讓iPhone、iPad、iPod Touch、iPad、iPad Pro也能與Mac裝置使用者透過連線進行遊戲對戰。

分享 facebook

如此一來,macOS平台也能一改過往被批評「沒有什麼遊戲」的說法,甚至藉由Metal API資源串接,更能進一步發揮顯示卡運算效能,而在Apple Arcade遊戲訂閱服務中,更累積豐富的遊戲類別與內容也會一併帶到macOS 10.15 Catalina,一掃過往macOS平台沒有吸睛遊戲作品的刻板印象。

其實早在許久之前,蘋果就已經開始一點一滴地加強Mac裝置的圖形運算效率及相關應用,例如讓Mac也能連接VR頭戴眼鏡裝置,另一方面也持續與AMD維持高度Radeon顯示卡合作,藉此加強Mac系列裝置顯示卡效能表現。

而在Mac Catalyst協助之下,讓原本僅對應iOS平台的觸控操作功能,將能轉換成在macOS平台以鍵盤、滑鼠、觸控板的操作模式,預期也能控制手把操作功能,讓使用者能更簡單透過Mac裝置遊玩遊戲。

讓Mac使用變得更簡單

新版macOS就已經很方便使用,但顯然蘋果希望能讓使用者更容易化繁為簡,因此這次也加入不少使用更方便功能,例如「Sidecar」功能就能讓使用者以有線方式連接iPad,並且將iPad或iPad Pro當做Mac的第二螢幕使用,同時也能透過Ap進行手寫操作,儼然可成為Mac裝置的第二螢幕使用。

分享 facebook

針對先前在iOS、Mac裝置上出現的「Find My iPhone」、「Find My iPad」或「Find My Mac」等功能,未來都會統整為「Find My」功能,並且以加密功能進行保護,同時除了協助使用者用於尋找個人裝置,同時也能用來定位加為聯絡人的好友所在位置。

而針對行動不便,或是無法以正常形式使用Mac的使用者,蘋果此次在macOS 10.15加強語音操作功能,讓使用者能直接以語音識別方式操作Mac裝置,甚至能透過數字選項方式,讓使用者以更簡潔口語指令選擇操作項目。相同功能也會出現在iOS 13版本內,而所有語音識別運算也均強調在裝置端完成,不會額外上傳到雲端備存、記錄,藉此確保個人隱私安全。

同時為了強調裝置安全,蘋果也強調搭載T2安全晶片的Mac裝置,將能藉由Activation Lock上鎖,避免意外遺失的Mac等裝置遭他人盜用,必須透過使用者登入相同Apple ID的裝置顯示隨機號碼才能順利解鎖。

另外,新版照片功能則是加入全新標籤頁設計,並且會藉由人工智慧學習方式自動呈現相簿中最著張力的照片,甚至能識別出照⽚⼈物及情境,呈現⽣⽇、紀念⽇或旅遊時光等時刻,更將縮圖放大、自動播放原況照片與影片內容。

關於macOS 10.15 Catalina更新內容,還包含在郵件、Safari、備忘錄、提醒事項、螢幕使用時間,以及接續使用功能等功能強化,並且增加使用體驗設計,同時支援更多語言使用模式。

建議建立備份之後再做升級

相比前一版macOS 10.14 Mojave,蘋果在新版macOS 10.15 Catalina增加不少更新,尤其導入Mac Catalyst設計,讓更多iOS平台App能加入支援使用,實際結構設計也會與原本作業系統不同。

因此,在升級至macOS 10.15 Catalina以前,建議使用者先將Mac上的資料做好備份,再進行系統更新。

目前支援macOS 10.15 Catalina升級的Mac系列機種,包含如下:

MacBook (2015年初或後續機型)

MacBook Air (2012年中或後續機型)

MacBook Pro (2012年中或後續機型)

Mac mini (2012年底或後續機型)

iMac (2012年底或後續機型)

iMac Pro (2017年)

Mac Pro (2013年底或後續機型)

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》