簡單看／macOS 10.15 Catalina重點改變在哪裡？

趕在新款Mac準備亮相之前，蘋果終於宣布開放現有Mac升級新版macOS 10.15 Catalina。而透過本篇整理，讓mashdigi網站告訴你此次更新重點。

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將iTunes服務拆分，讓更多人願意使用

當升級至macOS 10.15 Catalina，不少使用者應該就會發現原本的iTunes消失，反而蘋果將Apple Music拆分成全新獨立App，包含Podcast與Apple TV也都成為獨立App提供使用。

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將iTunes服務拆分，最主要便是為了讓Apple Music、Podcast服務可以被更多人使用，同時也希望預計11月將推行服務的全新Apple TV+，可以透過拆分獨立的Apple TV App吸引更多人使用。

因此與其說是為了讓這些App更容易被人使用，更大的重點還是在於蘋果希望推動本身服務能更大的使用成長，預期以此增加更多使用人數，並且累積增加營收機會。至於原本透過iTunes進行的iOS裝置備份等功能，則是進一步整合至Finder，使用者僅需連接要同步裝置後，即可透過左側欄位找到相關項目，並且進行裝置資料備份、還原。

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更多iOS平台App將進駐macOS平台

從前一版macOS 10.14 Mojave開始，蘋果讓原本僅在iOS平台使用的家庭、Siri、書籍在內App登上macOS平台，加上過往持續強化iOS裝置與macOS平台之間整合，並且降低不同平台之間互動隔閡距離，蘋果其實越來越多設計發展，逐漸讓這兩個平台更加靠攏。

基於兩個平台依然有不少使用需求差異，蘋果維持讓iOS、macOS平行發展，而不會將兩個作業系統合併，但是藉由先前代號Marzipan、目前以Mac Catalyst (Project Catalyst)為稱的開發工具，透過AppKit與UIKit資源整合，讓開發者能透過單次設計即可同時打造對應iOS、macOS的App內容，預期以此增加macOS平台應用服務的豐富性，進而讓Mac系列裝置變得更加實用。

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目前蘋果先以使用體驗與筆電越來越近的iPad裝置對應App著手，讓更多使用者在iPad上習慣的App也能在Mac裝置使用，並且配合iCloud、AirDrop等服務功能應用，更能讓使用者方便在iPad、Mac裝置使用過程快速切換。

雖然目前僅著眼iPad裝置上的App，但預期未來將會有更多iPhone相容App也會加入macOS平台。不過，iOS平台App如果要能順利在macOS平台運作的話，系統版本必須更新至macOS 10.15 Catalina版本以上。

現階段支援macOS 10.15 Catalina使用的App，分別包含Twitter、Jira Cloud、CARROT Weather、Morpholio Board、Post-It、GoodNotes、Rosetta Stone、Vectornator、Proloquo2Go、Crew在內App都已經支援macOS 10.15 Catalina使用。

Mac遊戲內容將更豐富

透過Mac Catalyst讓更多iOS平台App可移植到macOS 10.15 Catalina使用，遊戲其實也是其中一環。而可讓開發者視為煉金石的Apple Arcade服務，自然也登上macOS 10.15 Catalina，讓iPhone、iPad、iPod Touch、iPad、iPad Pro也能與Mac裝置使用者透過連線進行遊戲對戰。

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如此一來，macOS平台也能一改過往被批評「沒有什麼遊戲」的說法，甚至藉由Metal API資源串接，更能進一步發揮顯示卡運算效能，而在Apple Arcade遊戲訂閱服務中，更累積豐富的遊戲類別與內容也會一併帶到macOS 10.15 Catalina，一掃過往macOS平台沒有吸睛遊戲作品的刻板印象。

其實早在許久之前，蘋果就已經開始一點一滴地加強Mac裝置的圖形運算效率及相關應用，例如讓Mac也能連接VR頭戴眼鏡裝置，另一方面也持續與AMD維持高度Radeon顯示卡合作，藉此加強Mac系列裝置顯示卡效能表現。

而在Mac Catalyst協助之下，讓原本僅對應iOS平台的觸控操作功能，將能轉換成在macOS平台以鍵盤、滑鼠、觸控板的操作模式，預期也能控制手把操作功能，讓使用者能更簡單透過Mac裝置遊玩遊戲。

讓Mac使用變得更簡單

新版macOS就已經很方便使用，但顯然蘋果希望能讓使用者更容易化繁為簡，因此這次也加入不少使用更方便功能，例如「Sidecar」功能就能讓使用者以有線方式連接iPad，並且將iPad或iPad Pro當做Mac的第二螢幕使用，同時也能透過Ap進行手寫操作，儼然可成為Mac裝置的第二螢幕使用。

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針對先前在iOS、Mac裝置上出現的「Find My iPhone」、「Find My iPad」或「Find My Mac」等功能，未來都會統整為「Find My」功能，並且以加密功能進行保護，同時除了協助使用者用於尋找個人裝置，同時也能用來定位加為聯絡人的好友所在位置。

而針對行動不便，或是無法以正常形式使用Mac的使用者，蘋果此次在macOS 10.15加強語音操作功能，讓使用者能直接以語音識別方式操作Mac裝置，甚至能透過數字選項方式，讓使用者以更簡潔口語指令選擇操作項目。相同功能也會出現在iOS 13版本內，而所有語音識別運算也均強調在裝置端完成，不會額外上傳到雲端備存、記錄，藉此確保個人隱私安全。

同時為了強調裝置安全，蘋果也強調搭載T2安全晶片的Mac裝置，將能藉由Activation Lock上鎖，避免意外遺失的Mac等裝置遭他人盜用，必須透過使用者登入相同Apple ID的裝置顯示隨機號碼才能順利解鎖。

另外，新版照片功能則是加入全新標籤頁設計，並且會藉由人工智慧學習方式自動呈現相簿中最著張力的照片，甚至能識別出照⽚⼈物及情境，呈現⽣⽇、紀念⽇或旅遊時光等時刻，更將縮圖放大、自動播放原況照片與影片內容。

關於macOS 10.15 Catalina更新內容，還包含在郵件、Safari、備忘錄、提醒事項、螢幕使用時間，以及接續使用功能等功能強化，並且增加使用體驗設計，同時支援更多語言使用模式。

建議建立備份之後再做升級

相比前一版macOS 10.14 Mojave，蘋果在新版macOS 10.15 Catalina增加不少更新，尤其導入Mac Catalyst設計，讓更多iOS平台App能加入支援使用，實際結構設計也會與原本作業系統不同。

因此，在升級至macOS 10.15 Catalina以前，建議使用者先將Mac上的資料做好備份，再進行系統更新。

目前支援macOS 10.15 Catalina升級的Mac系列機種，包含如下：

MacBook (2015年初或後續機型)

MacBook Air (2012年中或後續機型)

MacBook Pro (2012年中或後續機型)

Mac mini (2012年底或後續機型)

iMac (2012年底或後續機型)

iMac Pro (2017年)

Mac Pro (2013年底或後續機型)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》