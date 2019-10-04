搶先玩／主打收錄遊戲、App用到飽的Google Play Pass訂閱 背後盤算什麼？

2019-10-04 07:51 聯合新聞網 楊又肇



先前已經開放美國地區的Android裝置使用的Google Play Pass訂閱服務，mashdigi稍早藉由三星Galaxy Note 10實際體驗，實際感受Google此項以每月4.99美元 (約新台幣150元)的訂閱服務使用模式。

Google Play Pass訂閱服務已經開放上線 分享 facebook

依照Google目前公告方案，新加入訂閱使用者可免費試用10天，並且能在第一次加入使用的前12個月以每月1.99美元 (約新台幣60元)價格計費，之後才會恢復為每月4.99美元訂閱價格。

Google Play Pass訂閱服務將可對應手機、平板與筆電使用，但必須搭載Android 4.4作業系統，或是使用16.6.25以上版本的Google Play Store服務，意味目前Play Pass訂閱服務將僅限新款Android手機，以及支援使用Google Play服務的Chrombook使用。

目前訂閱優惠方案 分享 facebook

在Google的說法中，Google Play Pass訂閱服務接下來也會開放美國以外地區市場使用，並且會在後續公布海外地區訂閱價格。

而如何在Google Play Store服務中判斷遊戲或App內容是否加入訂閱使用模式，其實只要看介紹內容是否多出Google Play Pass訂閱服務的標誌，此時只要維持付費使用Google Play Pass訂閱服務的帳號，就能直接點按下載使用。

訂閱之後，還可以開放使用者在內，最多6名家庭成員一同使用此項訂閱服務 分享 facebook

訂閱之後，在Google Play Store服務內僅需確認遊戲或App是否標示Google Play Pass2訂閱服務標誌，即可確認是否能「吃到飽」下載使用 分享 facebook

Google讓遊戲、App按月小額計費吃到飽，背後盤算什麼？

與蘋果提出的Apple Arcade相同，能提供使用者「用到飽」的App，僅限Google Play Pass訂閱服務收錄內容。但明顯不同地方，則在於Google Play Pass訂閱服務額外收錄非遊戲內容的app，讓更多非遊戲屬性的工具類、服務類App也能透過訂閱服務提供使用，並且藉由按月訂閱使用形式增加使用意願。

從先前Spotify、Netflix等訂閱制串流影音服務，雖然不少人認為每月僅由服務廠商收取少許費用，並且讓使用者無限制使用內容，似乎是荒唐的市場銷售模式。不過，從Spotify、Netflix服務日益茁壯，甚至包含亞馬遜、Google、蘋果在內業者均跟進相同商業模式，顯然按月訂閱制度確實有其可行性。

若以使用者心態而言，在不使用盜版內容為前提之下，每月以小額支付形式彈性使用服務內容，同時可隨時獲得更新，或是無限制使用內容的情況，顯然會有更大吸引力。因此，假設原本一款App要價新台幣120元，可能無法吸引太多人使用，但是在付費包月使用情況下，將更容易吸引使用者下載安裝，進而產生使用行為。

比起蘋果Apple Arcade服務額外提供非遊戲內容App，更凸顯Google希望透過此項訂閱服務吸引更多人下載第三方業者所打造App內容。

內容是否優質還是關鍵

不過，這樣的銷售模式能否吸引使用者，依然還是要看此項訂閱服務收錄遊戲與App的使用魅力，畢竟不像蘋果Apple Arcade一開始就找了許多知名遊戲廠商、開發者合作，目前在Google Play Pass訂閱服務上架的遊戲，暫時還是獨立開發者或中小型遊戲廠商為主，但依然有打造《星際大戰：舊共和國的武士》的Aspyr Media、打造《Cytus》的雷亞遊戲在內廠商提供遊戲作品，或許接下來也會持續加入更多知名遊戲廠商打造內容。

至於工具類、服務類的App內容，目前在Google Play Pass訂閱服務收錄數量也不算多，同時多數還是以原本單次付費下載使用內容為主，本身原本就已訂閱使用的App，基本上並未與Google此項訂閱服務合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》