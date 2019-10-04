親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

韓國瑜要打贏2020大選 資深媒體人：他只需做這件事

盤點台灣骨董武器！80歲還出任務 是奇蹟還是心酸？

搶先玩／主打收錄遊戲、App用到飽的Google Play Pass訂閱 背後盤算什麼？

2019-10-04 07:51聯合新聞網 楊又肇

先前已經開放美國地區的Android裝置使用的Google Play Pass訂閱服務，mashdigi稍早藉由三星Galaxy Note 10實際體驗，實際感受Google此項以每月4.99美元 (約新台幣150元)的訂閱服務使用模式。

Google Play Pass訂閱服務已經開放上線
Google Play Pass訂閱服務已經開放上線
分享

依照Google目前公告方案，新加入訂閱使用者可免費試用10天，並且能在第一次加入使用的前12個月以每月1.99美元 (約新台幣60元)價格計費，之後才會恢復為每月4.99美元訂閱價格。

Google Play Pass訂閱服務將可對應手機、平板與筆電使用，但必須搭載Android 4.4作業系統，或是使用16.6.25以上版本的Google Play Store服務，意味目前Play Pass訂閱服務將僅限新款Android手機，以及支援使用Google Play服務的Chrombook使用。

目前訂閱優惠方案
目前訂閱優惠方案
分享

在Google的說法中，Google Play Pass訂閱服務接下來也會開放美國以外地區市場使用，並且會在後續公布海外地區訂閱價格。

而如何在Google Play Store服務中判斷遊戲或App內容是否加入訂閱使用模式，其實只要看介紹內容是否多出Google Play Pass訂閱服務的標誌，此時只要維持付費使用Google Play Pass訂閱服務的帳號，就能直接點按下載使用。

訂閱之後，還可以開放使用者在內，最多6名家庭成員一同使用此項訂閱服務
訂閱之後，還可以開放使用者在內，最多6名家庭成員一同使用此項訂閱服務
分享

訂閱之後，在Google Play Store服務內僅需確認遊戲或App是否標示...
訂閱之後，在Google Play Store服務內僅需確認遊戲或App是否標示Google Play Pass2訂閱服務標誌，即可確認是否能「吃到飽」下載使用
分享

Google讓遊戲、App按月小額計費吃到飽，背後盤算什麼？

蘋果提出的Apple Arcade相同，能提供使用者「用到飽」的App，僅限Google Play Pass訂閱服務收錄內容。但明顯不同地方，則在於Google Play Pass訂閱服務額外收錄非遊戲內容的app，讓更多非遊戲屬性的工具類、服務類App也能透過訂閱服務提供使用，並且藉由按月訂閱使用形式增加使用意願。

從先前Spotify、Netflix等訂閱制串流影音服務，雖然不少人認為每月僅由服務廠商收取少許費用，並且讓使用者無限制使用內容，似乎是荒唐的市場銷售模式。不過，從Spotify、Netflix服務日益茁壯，甚至包含亞馬遜、Google、蘋果在內業者均跟進相同商業模式，顯然按月訂閱制度確實有其可行性。

若以使用者心態而言，在不使用盜版內容為前提之下，每月以小額支付形式彈性使用服務內容，同時可隨時獲得更新，或是無限制使用內容的情況，顯然會有更大吸引力。因此，假設原本一款App要價新台幣120元，可能無法吸引太多人使用，但是在付費包月使用情況下，將更容易吸引使用者下載安裝，進而產生使用行為。

比起蘋果Apple Arcade服務額外提供非遊戲內容App，更凸顯Google希望透過此項訂閱服務吸引更多人下載第三方業者所打造App內容。

內容是否優質還是關鍵

不過，這樣的銷售模式能否吸引使用者，依然還是要看此項訂閱服務收錄遊戲與App的使用魅力，畢竟不像蘋果Apple Arcade一開始就找了許多知名遊戲廠商、開發者合作，目前在Google Play Pass訂閱服務上架的遊戲，暫時還是獨立開發者或中小型遊戲廠商為主，但依然有打造《星際大戰：舊共和國的武士》的Aspyr Media、打造《Cytus》的雷亞遊戲在內廠商提供遊戲作品，或許接下來也會持續加入更多知名遊戲廠商打造內容。

至於工具類、服務類的App內容，目前在Google Play Pass訂閱服務收錄數量也不算多，同時多數還是以原本單次付費下載使用內容為主，本身原本就已訂閱使用的App，基本上並未與Google此項訂閱服務合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google蘋果Apple ArcadeAndroid
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

Google審核「騙錢軟體」可偽免費APP 三天後直接扣你3千元

2019-10-03 21:25

不出國也能參觀法國法爾賽宮？Google用VR 帶你去！

2019-10-03 22:34

米妮恢復報時！watchOS 6.0.1修復行事曆不顯示行程

2019-10-03 22:29

Gmail信箱又滿了？3招撇步教你快速釋放儲存空間

2019-10-02 22:14

Google無預警大量下架 陸開發商iHandy安卓應用程式

2019-10-01 22:42

連四次更新！iOS 13.1.2修正相機、手電筒和藍牙問題

2019-10-01 17:10

Excel選取5招必殺技 全選、跳著選還能做「斑馬線」

2019-09-30 15:00

路痴終極救星！Google地圖AR導航功能雙系統開放測試中

2019-09-29 12:11

基於Android 10設計 Google宣布推出新版Android Go作業系統

2019-09-27 11:40

iOS 13.1續災情、iPhone 11狂耀光 網疑：Deep Fusion在哪？

2019-09-25 18:06

iOS 13.1上線了 傳檔更精準改善捷徑與地圖功能

2019-09-25 12:12

LINE傳照片不再洗版 3大平台都能使用

2019-09-25 12:06

藍牙洩定位？iOS 13要求App須獲用戶同意才能開啟

2019-09-24 19:09

「高速公路1968」App 推出服務區尋車服務

2019-09-24 17:47

Opera前執行長打造的瀏覽器Vivaldi 終於推出Android行動版本

2019-09-24 13:39

台灣網友開發逐字稿軟體免費下載 內建語音辨識功能

2019-09-22 21:40

升級iOS 13 / iPadOS 13之前 一定要注意的9件事！

2019-09-22 21:06

現在就更新iOS 13？ 美國防部建議等iOS 13.1

2019-09-22 19:29

趨勢科技推出PC-cillin 2020雲端版 全面防堵釣魚詐騙

2019-09-21 13:47

iOS 13正式登場！暗黑模式、更強的照片影片編輯功能

2019-09-19 22:55

他批Line「已讀」功能很夭壽 反遭網友酸是好設計

2019-09-19 17:13

幫護理師女友排班 到《班表小幫手》App百萬下載量

2019-09-18 21:31

Google這隻APP監控子女上網 北一女學生批：高壓統治鬧革命

2019-09-18 15:44

訊連科技證實 威力導演將進駐iOS、Mac平台

2019-09-18 08:37

尷尬！微軟承認Win10更新 不小心弄掉了「開始」以及搜尋

2019-09-17 18:39

Adobe Premiere新功能！AI自動輸出不同尺寸影片

2019-09-16 20:33

iOS 13再曝新漏洞：即使iPhone上鎖 也會被竊個資

2019-09-16 20:14

不會罵人的智慧家教 「均一小老師」登上Google開發者大會

2019-09-11 19:17

預計10月更新的Mac版Firefox 70將更加省電

2019-09-06 13:46

Gmail新功能 讓你「主動」知道同事正在休假中

2019-09-04 22:09

Google推出新作業系統「Android 10」 50項新功能與異動

2019-09-04 21:33

Lightroom行動版不只修片 還藏了強大專業相機功能

2019-09-04 20:19

LINE貼圖新功能！照片、影片都開放使用了

2019-09-03 20:14

手機系統及安全更新排行：Nokia居冠、OPPO售後不理

2019-09-03 19:04

微軟開始測試直接從雲端下載Windows 10的重新安裝功能

2019-09-03 13:25

耗時三年 Windows 10在系統市佔率終於超過50％

2019-09-02 22:23

Google：iPhone被入侵 恐是陸針對維吾爾族穆斯林之舉

2019-09-02 21:56

這款App讓你秒變明星 為何爆紅1天被打成過街老鼠？

2019-09-02 11:00

iPhone最安全？Google：早被惡意網站入侵多年

2019-09-01 17:00
看更多

熱門文章

谷歌斷後路！ 華為Mate 30系列變通路徑被封死

2019-10-03 20:00

新北三重主場狂灑花 寶可夢抓不停

2019-10-03 09:40

郭明錤：iPhone SE2售價較低 外觀設計像iPhone 8

2019-10-04 00:00

抓寶可夢傳當機 新北：系統繁忙已排除

2019-10-03 16:03

Deep Fusion降臨iPhone 11！不同於智慧HDR的有感差異

2019-10-03 18:30

iPhone 11黑科技Deep Fusion實拍照出爐！細節更豐富

2019-10-03 15:55

Google審核「騙錢軟體」可偽免費APP 三天後直接扣你3千元

2019-10-03 21:25

微軟重返智慧手機戰場！明年推出雙螢幕Surface Duo

2019-10-03 09:34

鋁電池難商業化？科學家改用新興材料 讓能量密度翻倍

2019-10-03 16:45

快去抓！ 稀有寶可夢快閃新北60個地方

2019-10-03 14:21

微軟狂發6款Surface新品 可折疊雙螢幕手機、平板超搶眼

2019-10-03 13:01

觀點／微軟以Windows 10 X再次喚醒雙螢幕裝置使用趨勢

2019-10-03 09:55

宏達電高階PC VR產品開賣 售價2.29萬元

2019-10-03 14:21

蘋果開放測試Deep Fusion 預計iOS 13.2正式加入

2019-10-03 09:30

今年唯一大型抓寶新北開跑 日遊客也搶抓寶可夢

2019-10-03 12:59

微軟推出圓形外觀「真」無線耳機 與Office 365等服務相容

2019-10-03 11:11

搭載Windows 10 X作業系統 微軟打造搭載雙螢幕設計的Surface Neo

2019-10-03 11:10

屢敗屢戰！微軟第三度攻智慧機 勝算較高？

2019-10-03 18:40

華碩ZenPower 10000 QC3.0燈效超花俏 一次快充兩台

2019-10-03 20:33

微軟發布新品 雙螢幕折疊機亮相

2019-10-03 08:57

Surface Pro 7升級 同樣強調結合觸控、手寫與聲音互動操作體驗

2019-10-03 11:35

微軟更新Surface Laptop 3 首度增加AMD處理器、15吋規格選項

2019-10-03 11:35

HTC VIVE COSMOS今天正式開賣 無需安裝定位器

2019-10-03 17:05

微軟藉由雙螢幕設計的Surface Duo重返手機市場競爭

2019-10-03 10:12

米妮恢復報時！watchOS 6.0.1修復行事曆不顯示行程

2019-10-03 22:29

日本Good Design Award 獎出爐 宏碁、華碩、神基獲獎

2019-10-03 09:35

Google讓使用者能透過VR 一覽法國凡爾賽宮細節

2019-10-03 09:54

宏碁全新ConceptD概念家創系列開賣 登錄送近萬元軟體

2019-10-03 18:39

攜手高通 微軟以Surface Pro X重回Arm架構裝置市場

2019-10-03 11:11

以「概念家 創」作為品牌中文名 宏碁ConceptD系列筆電、桌機登台

2019-10-03 15:32

微軟說明Surface Duo為何不採用單面、可凹折的軟性螢幕設計

2019-10-04 07:53

不出國也能參觀法國法爾賽宮？Google用VR 帶你去！

2019-10-03 22:34

宏碁創作者電腦新品開賣 「三太子」現場加持

2019-10-03 17:53

蘋果5項進口關稅豁免申請 美國政府仍未批准

2019-10-03 09:39

結合太陽眼鏡與音響功能的Bose Frames 開放台灣市場銷售

2019-10-03 09:52

對應更豐富拍攝需求 GoPro HERO8 Black、GoPro Max環景相機同步亮相

2019-10-03 09:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top