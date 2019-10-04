搶先玩／主打收錄遊戲、App用到飽的Google Play Pass訂閱 背後盤算什麼？
先前已經開放美國地區的Android裝置使用的Google Play Pass訂閱服務，mashdigi稍早藉由三星Galaxy Note 10實際體驗，實際感受Google此項以每月4.99美元 (約新台幣150元)的訂閱服務使用模式。
依照Google目前公告方案，新加入訂閱使用者可免費試用10天，並且能在第一次加入使用的前12個月以每月1.99美元 (約新台幣60元)價格計費，之後才會恢復為每月4.99美元訂閱價格。
Google Play Pass訂閱服務將可對應手機、平板與筆電使用，但必須搭載Android 4.4作業系統，或是使用16.6.25以上版本的Google Play Store服務，意味目前Play Pass訂閱服務將僅限新款Android手機，以及支援使用Google Play服務的Chrombook使用。
在Google的說法中，Google Play Pass訂閱服務接下來也會開放美國以外地區市場使用，並且會在後續公布海外地區訂閱價格。
而如何在Google Play Store服務中判斷遊戲或App內容是否加入訂閱使用模式，其實只要看介紹內容是否多出Google Play Pass訂閱服務的標誌，此時只要維持付費使用Google Play Pass訂閱服務的帳號，就能直接點按下載使用。
Google讓遊戲、App按月小額計費吃到飽，背後盤算什麼？
與蘋果提出的Apple Arcade相同，能提供使用者「用到飽」的App，僅限Google Play Pass訂閱服務收錄內容。但明顯不同地方，則在於Google Play Pass訂閱服務額外收錄非遊戲內容的app，讓更多非遊戲屬性的工具類、服務類App也能透過訂閱服務提供使用，並且藉由按月訂閱使用形式增加使用意願。
從先前Spotify、Netflix等訂閱制串流影音服務，雖然不少人認為每月僅由服務廠商收取少許費用，並且讓使用者無限制使用內容，似乎是荒唐的市場銷售模式。不過，從Spotify、Netflix服務日益茁壯，甚至包含亞馬遜、Google、蘋果在內業者均跟進相同商業模式，顯然按月訂閱制度確實有其可行性。
若以使用者心態而言，在不使用盜版內容為前提之下，每月以小額支付形式彈性使用服務內容，同時可隨時獲得更新，或是無限制使用內容的情況，顯然會有更大吸引力。因此，假設原本一款App要價新台幣120元，可能無法吸引太多人使用，但是在付費包月使用情況下，將更容易吸引使用者下載安裝，進而產生使用行為。
比起蘋果Apple Arcade服務額外提供非遊戲內容App，更凸顯Google希望透過此項訂閱服務吸引更多人下載第三方業者所打造App內容。
內容是否優質還是關鍵
不過，這樣的銷售模式能否吸引使用者，依然還是要看此項訂閱服務收錄遊戲與App的使用魅力，畢竟不像蘋果Apple Arcade一開始就找了許多知名遊戲廠商、開發者合作，目前在Google Play Pass訂閱服務上架的遊戲，暫時還是獨立開發者或中小型遊戲廠商為主，但依然有打造《星際大戰：舊共和國的武士》的Aspyr Media、打造《Cytus》的雷亞遊戲在內廠商提供遊戲作品，或許接下來也會持續加入更多知名遊戲廠商打造內容。
至於工具類、服務類的App內容，目前在Google Play Pass訂閱服務收錄數量也不算多，同時多數還是以原本單次付費下載使用內容為主，本身原本就已訂閱使用的App，基本上並未與Google此項訂閱服務合作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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