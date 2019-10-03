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Google審核「騙錢軟體」可偽免費APP 三天後直接扣你3千元

2019-10-03 21:25T客邦

很多人都會下載一些免費APP，雖然有些廣告會跳出來，但看在免費的份上忍一忍也就算了。不過，最近資安公司Sophos發表一份報告表示，Android平台上有一類型的「免費」APP並不免費，除了給你超短的試用期之外，還會在期限一到之後就馬上扣款，而且扣款的金額還高達好幾千元。

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Sophos 將這類型的 App 定義為「Fleeceware」，雖然這類型軟體不像惡意軟體那樣有騙取隱私的問題，不過這並不表示這些軟體就很安全，之所以不騙取隱私，目的是讓Google的審核機制可以認為該軟體是安全的。

▲ 目前已經被舉報的Fleeceware

這一類軟體的範圍很廣，像是可以掃描QR Cord、指南針、美顏相機等等，都是時下使用者最愛下載的類型APP，而且這些APP本身也是真的可以用的，但是好不好用則是另一回事。因為一般消費者在尋找特定軟體時，往往不會只下載單一支APP，會多下載幾支來比較。而「Fleeceware」就是看準了這種心態，只要讓你下載、第一時間不要移除就好。

以下是其中幾款代表性的APP：

●QR Code Reader

●Compass Pro

●Professional GIF Maker

●Pic Collage

●Old Me

●Camera Search By Image

不過，這類型APP會在使用者安裝前，要求你填入付款資訊，如果你沒有閱讀內容的話，就不會發現它僅提供三天的試用期，而且你必須要在試用期到期前先申請取消訂閱。否則就視同你購買這款APP。像是下載這款APP，就會扣款約台幣三千一百元的金額。

更重要的是，一般使用者如果沒有詳細閱讀說明的話，可能覺得移除APP就沒事了。問題是你必須要找到取消訂閱的頁面才行，光移除APP是沒有用的。所以，很多人可能移除了APP之後，才發現自己被扣款，而且想要去申訴還忘了當初下載的到底是哪一款APP。

這些「Fleeceware」由於瞄準了大量使用者愛用的類型，因此每一款下載次數都相當多，使用者很容易上當。雖然資安公司舉報後，Google已經下架了部分APP，但是依然還是有些留在上面，而且也很難知道未來還會有多少這類APP出現。

因此，建議大家下載APP之後，如果看到要填入付款訊息的APP要再三小心，或是如果不是確定安全的APP的話，不如乾脆放棄使用該款APP。

新聞來源：nakedsecurity

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

APP惡意軟體Google

T客邦

《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。
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