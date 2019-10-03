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不出國也能參觀法國法爾賽宮？Google用VR 帶你去！

2019-10-03 22:34三嘻行動哇 Yipee!

圖片及資料來源：CNET
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法國巴黎是浪漫之都，凡爾賽宮更是許多人到法國必定參觀的景點之一，只是…想現場參觀必須先排隊。但…如果無法出國或是不想排隊參觀的話，那該怎麼辦呢？

現在只要戴上 HTC Vive 和 Oculus Rift 眼鏡就能以 VR 虛擬實境進入華麗的凡爾賽宮，讓所有玩家可以好好欣賞，不需擔心有任何人會打擾。

圖片及資料來源：CNET
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這是 Google Arts＆Culture 與法國凡爾賽宮合作計畫。Château de Versailles 凡爾賽宮位於法國巴黎西南郊外伊夫林省省會凡爾賽鎮。在西元 1682 年至 1789 年是法國的王宮及政治中心，法國國王路易十四、路易十五及路易十六都曾住在這座宮殿；在 20 世紀後才對外開放，成為全球知名景點和人類文化遺產。

在 VR 虛擬實境裡可以參觀凡爾賽宮 21 間房間和 387,500平方英尺（約 35,999.93m2、10,889.98 坪）。其中還有各種藝術作品與建築，無論是 Corneil Van Clève 雕刻的教堂祭壇、凡爾賽宮殿鏡聽，又或者是雕塑、繪畫、家具…等全都能隨心所欲欣賞。

只是…想參觀凡爾賽宮的玩家們，必須準備 HTC Vive 或 Oculus Rift 虛擬實境眼鏡，並且從 Steam 下載免費的「VersaillesVR | the Palace is yours」才能進入參觀。

圖片及資料來源：CNET

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

法國VR虛擬實境HTC

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