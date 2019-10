不出國也能參觀法國法爾賽宮?Google用VR 帶你去!

圖片及資料來源:CNET 分享 facebook 法國巴黎是浪漫之都,凡爾賽宮更是許多人到法國必定參觀的景點之一,只是…想現場參觀必須先排隊。但…如果無法出國或是不想排隊參觀的話,那該怎麼辦呢?

現在只要戴上 HTC Vive 和 Oculus Rift 眼鏡就能以 VR 虛擬實境進入華麗的凡爾賽宮,讓所有玩家可以好好欣賞,不需擔心有任何人會打擾。

這是 Google Arts&Culture 與法國凡爾賽宮合作計畫。Château de Versailles 凡爾賽宮位於法國巴黎西南郊外伊夫林省省會凡爾賽鎮。在西元 1682 年至 1789 年是法國的王宮及政治中心,法國國王路易十四、路易十五及路易十六都曾住在這座宮殿;在 20 世紀後才對外開放,成為全球知名景點和人類文化遺產。

在 VR 虛擬實境裡可以參觀凡爾賽宮 21 間房間和 387,500平方英尺(約 35,999.93m2、10,889.98 坪)。其中還有各種藝術作品與建築,無論是 Corneil Van Clève 雕刻的教堂祭壇、凡爾賽宮殿鏡聽,又或者是雕塑、繪畫、家具…等全都能隨心所欲欣賞。

只是…想參觀凡爾賽宮的玩家們,必須準備 HTC Vive 或 Oculus Rift 虛擬實境眼鏡,並且從 Steam 下載免費的「VersaillesVR | the Palace is yours」才能進入參觀。

