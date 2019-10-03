米妮恢復報時！watchOS 6.0.1修復行事曆不顯示行程

圖片及資料來源：RedmondPie 分享 facebook

Apple 蘋果發布 watchOS 6.0.1 系統，這是 watchOS 6 釋出後第一個更新，更新的重點是為了修復行事曆不顯示行程、優化性能…等，建議使用者們一定要更新。

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根據 Apple 在更新說明指出， watchOS 6.0.1 優化了性能，提供了安全更新，並包含改進和錯誤修復，其中包括：

解決了米老鼠和米妮的錶面無法報時的問題。

解決了行事曆複雜功能無法顯示行程的問題。

修復了校正數據結果無法顯示的錯誤。

想要更新 Apple Watch 的 watchOS 時，請注意：電量必須在 50% 以上才能更新，要和 iPhone 和 Apple Watch 連接才能下載，而且 Apple Watch 還須要接上充電器才能更新喔，所以要更新作業系統，要放著不理等久一些時間才能完成！

如果你不知道該怎麽做才能升級的話，點選下方教學依照步驟輕鬆升級喔！

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》