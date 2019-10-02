Gmail信箱又滿了？3招撇步教你快速釋放儲存空間

Google總是說你的Gmail容量要滿了嗎？ 教你快速找到多年前的信、刪掉佔空間的肥胖信件不用一個一個慢慢找啦！

現在大家普遍都用Google的Gmail當日常或工作用信箱，Google的服務包括Gmail、Google相簿、Google雲端硬碟...等等免費儲存空間是15 GB，看起來好像還夠，但總是用著用著就發現15 GB免費容量不夠用啦！你可以跟我一樣每個月付$65台幣，換取100 GB儲存空間，也可以勤勞的刪除非必要或過期信件以換取更多使用空間啦！

多年前的信件快速搜尋！

如果你想搜尋兩三年前的信，不要一頁一頁慢慢翻！那樣太慢啦！只要在Gmail上方搜尋欄輸入「Before:」或「After:」，後面接上年/月/日，比方說after:2019/1/1，信箱中就會顯示出2019年1月1號之後的信件，before:2019/1/1的話，則顯示2019年1月1日之前的信件。

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也可以用「older_than:」或「newer_than:」來找尋早於、或晚於幾天(d)、幾個月(m)或幾年(y)的信件哦，比方說，可以搜尋「older_than:2y」，那兩年前(2017)的信就會出現哩！

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超佔空間的信怎麼找來刪？

有些信件莫名超佔空間，這時候你可以在Gmail搜尋欄中輸入「larger:」或「smaller:」，以下圖為例，就是比10m還大的檔案會被找出來，反之如果是「smaller:10m」就是比10m小的信件會出現囉

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內含附件信要怎麼搜尋？

有附件的信件通常也蠻佔空間的，輸入「has:attachment」所有包含附件檔的信就會出現囉！我通常會略掃一圈，就全選刪除，空出更多空間讓更多的工作信飛進來~

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以上是三招簡單又好學的方式，讓你可以快速找到失去時效性、檔案太大或是含有附件的信件出來刪掉，讓Gmail能有更多空間哦！不過要記得，刪除後要進「垃圾桶」把這些不再需要的信件徹底刪除，才會空出容量唷~

至於為什麼我們會寫這篇教學文呢......你可以看看下圖，這是我清過Gmail之後，我的工作帳號的容量使用狀況，那精美的10.33 GB正式Gmail佔去的空間呀~~~別再傻傻以為信件沒佔什麼容量啦！

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《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》