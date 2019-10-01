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Google無預警大量下架 陸開發商iHandy安卓應用程式

2019-10-01 22:42INSIDE

Google Play Store 大量下架 iHandy 開發的 app，目前已移除 49 個，這些被移除的應用程式總下載數達數千萬，目前該公司僅剩 6 個 app 在架上！

△ Photo Credit: iHandy / 蜜雅截圖
△ Photo Credit: iHandy / 蜜雅截圖
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Google Play Store 大量下架 iHandy 開發的 app，目前已移除 49 個，這些被移除的應用程式總下載數達數千萬，目前該公司僅剩 6 個 app 在架上！這是在廣告和隱私上的又一案例，也再度引起人們對中國開發應用程式的疑慮。

iHandy 是一家不小的開發商，被移除的應用程式類型，包含自拍、防毒、鍵盤、星座、表情符號和健康，光最受歡迎的一個 app「 Sweet Camera - 自拍美容相機、濾鏡」就擁有超過 5,000 萬次的下載量。

位於北京的應用程式開發公司 iHandy ，成立於2008年，今年已向中國政府送出了 IPO 相關文件，準備在深圳證券交易所上市。它自稱為「世界上最大的行動應用程式開發商之一」，號稱在 200 多個國家與地區共擁有每月 1.8 億的活躍使用者。

iHandy 於 2016 年跨出中國，在矽谷成立團隊。2018 年該團隊曾公佈的資料中顯示，Google 的網路廣告是 iHandy 最大的收益來源。

Google 發言人以電子郵件回應《BuzzFeed 新聞》記者說：「這些 app 因為含有『欺詐性或破壞性廣告』已經被移除。我們的 Google Play 開發者政策旨在為用戶創造最佳體驗，明確禁止欺詐性或破壞性廣告。一旦發現違規行為，我們將採取行動。」

以下附上編輯擷取在 Google 開發者政策官網中，對於欺詐性廣告的兩種舉例說明。

△ Photo Credit: Google / 蜜雅截圖
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△ Photo Credit: Google / 蜜雅截圖
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《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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