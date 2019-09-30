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Excel選取5招必殺技 全選、跳著選還能做「斑馬線」

2019-09-30 15:00麥斯雞

選取的方式百百種，有人一格一格選，有人拖動滑鼠選，你是屬於哪一種？找到最適合當下的選取方式，不但可以事半功倍也可以節省不少時間，今天就跟大家分享一些選取的方法，有些概念不只在EXCEL可以使用，很多地方都通用喔。

使用版本: office 2016

全選表格/工作表

當要對一個表格或是工作表，做一個大幅度的字體顏色的挑整時，知道怎麼快速的選取，一定可以省下不少時間!!

*方法一:三角形選取法

微軟官網表示這個按鈕叫[全選] ，但我們就姑且叫他神祕的三角形，輕輕一點就可以把整個工作表選取起來。

*方法二:

Ctrl+A在很多程式裡都是共通的全選快捷鍵，那在EXCEL裡有甚麼差別呢?

*Ctrl+A :選取游標所在的表格資料

*Ctrl+A+A:選取整張工作表

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選取散亂儲存格

當要選取的儲存格或是行列，不是呈現連續的狀況，要如何快速又正確的選取呢? 這時候就要由請出現率最高的CTRL，幫我們解決以下難題。

*切記:在選取時CTRL要一直保持按住喔。

範例一:選取表格中不及格的成績標記成紅色

純屬示範；[格式化條件]可以更快達到此效果
純屬示範；[格式化條件]可以更快達到此效果
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範例二:今天心血來潮想把表格裝飾成斑馬線

矩形選取法

當你想要選取一個不大不小的範圍時，shift可以幫你一個大忙，你只需要決定你的開始與結束的儲存格。

*切記:在選取時Shift要一直保持按住喔。

方向鍵選取法

如果以上幾個方法都學會了，還可以多學一個ctrl+shift+方向鍵，雖然剛開始使用的時候可能會不習慣，但有些時候還是滿實用的。

*個人建議:此方法適用於表格填寫完整下使用，如果有空白格選取會比較卡一點。

*切記:在選取時ctrl和Shift要一直保持按住喔。

建議此方法用於表格填寫完整下使用
建議此方法用於表格填寫完整下使用
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《原文刊登於麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載，非經授權不得轉載。》

ExcelOffice

麥斯雞

想法單純的平凡上班族，透過教學以及生活隨筆與世界搭起連結；複雜的生活，希望可以在其中，找到屬於我們的日常公式。

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