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基於Android 10設計 Google宣布推出新版Android Go作業系統

2019-09-27 11:40楊又肇

隨著Android 10於9月初推出，Google稍早也宣布推出基於Android 10的Android Go作業系統，讓更多輕量手機也能流暢使用新版Android功能。

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除了強調其可在1.5GB記憶體裝置上輕量使用體驗，Google同樣在新版Android Go作業系統強調以更少網路流量即可使用各項網路服務，相比前一版更能縮減10%的app啟用所需時間。

另外，Google也說明將藉由名為Adiantum的加密方式，藉此在不需要配合特定硬體設計，即可保護入門等級機種中所存放資料安全，並且能對應相同的資料保護層級。

而在新版Go系列app中，更是導入大量人工智慧技術，例如使用者能透過Go版本的Google Lens服務，配合手機相機拍攝畫面尋找內容，或是以此進行翻譯。

同時就Google說明，在過去持續推行Go版本app之後，包含Uber、Facebook Messenger、Twitter，以及Spotify在內第三方app，目前都已經開始推出以更低網路流量運作版本，讓Android Go使用者能以更少流量使用各類網路服務。

在過去一年多的時間裡，約有500家以上廠商總計推出超過1600款Android Go手機產品，並且在超過180個國家地區銷售，分別包含印度、南非、奈及利亞、巴西，以及北美地區。而這些採用Android Go作業系統的手機平均價格約在27美元左右，並且配置4GB到16GB儲存容量，其中更支援3G或4G連網能力。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AndroidGoogle

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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