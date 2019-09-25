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iOS 13.1續災情、iPhone 11狂耀光 網疑：Deep Fusion在哪？

2019-09-25 18:06聯合新聞網 綜合報導

蘋果iPhone 11 Pro Max。 路透社
蘋果iPhone 11 Pro Max。 路透社
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日前部分果粉更新iOS 13災情頻傳，今（25）日蘋果釋出iOS 13.1錯誤修正和改進功能，有用戶分享跑得更順了，但也有部分人抱怨一樣耗電、閃退情況，甚至繁體字變簡字問題還在；同時PTT上持續有鄉民公開iPhone 11系列拍照耀光嚴重、超廣角畫質差，連國外網友也發文詢問「Deep Fusion要出現了嗎？」，迫不及待使用蘋果尚未開放的強大AI攝影技術。

蘋果在發表會上曾預告「Deep Fusion」強大新功能秋季上線，當你按快門前將緩存8張成像，按下後再長曝光1張成像，最後透過AI進行「畫素對畫素」的精確縫合，以產生一張高細節、低雜訊的照片成品。

路透社
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蘋果在iPhone 11系列開賣日釋出iOS 13，頻傳災情後提前一周釋出iOS 13.1，就連推出iPadOS也是直升13.1版本，部分用戶怨聲連連，因為原先iOS 13的異狀並未獲得改善，最慘情況莫過於死當手機無法使用。

科技網站「瘋先生」統計大家更新回報，截至今下午5點，電池部分有20%的人覺得更順暢、58%的人沒感覺、21%的人表示耗電，其中iPhone 7用戶耗電最兇；而順暢度部分有45%變更順、46%沒感覺、7%的人認為很頓。

PTT論壇從iPhone 11系列開賣日後，持續出現鄉民張貼拍照慘況，包含耀光比舊款嚴重、超廣角畫質欠佳、夜拍甚至出現「竹林風」，紛紛向蘋果許願從軟體面改善。而今釋出iOS 13.1有鄉民發現「修正內容沒提到相機和Deep Fusion耶」，連國外科技論壇reddit公測板也有網友提問「有出現任何Deep Fusion的字眼嗎？」，可惜大家回應「不是今天」、「可能等iOS 13.2吧」。

官網雖然標註iOS 13推出iPhone 6s與後續機型軟體更新，其他軟體功能將在iOS 13.1提供，但如今看來果粉們還得等等了。

iOSiPhone 11PTTiPhone 11 Pro

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