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iOS 13.1上線了 傳檔更精準改善捷徑與地圖功能

2019-09-25 12:12中央社 台北25日電

iOS 13.1軟體更新今上線，iPhone 11系列能透過超寬頻技術進行Air...
iOS 13.1軟體更新今上線，iPhone 11系列能透過超寬頻技術進行AirDrop，可更精準傳送檔案。 路透社
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iOS 13.1軟體更新今天上線，新功能包括在iPhone 11系列上透過超寬頻技術進行AirDrop，可更精準傳送檔案；以及在「捷徑」App中建議自動化操作、「地圖」中分享抵達時間等功能。

根據iOS 13.1更新說明，全新的U1晶片搭載具備空間感知功能的超寬頻技術，用戶可以從iPhone 11、iPhone 11 Pro或iPhone 11 Pro Max對準另一部iPhone來選取AirDrop對象。

針對捷徑相關功能，iOS 13.1的「捷徑資料庫」包含根據用戶日常作息所建議的自動化操作；新增個人和家庭自動化操作，可根據觸發條件自動執行捷徑；「自動化」標籤頁中新增進階動作以支援「家庭」App的捷徑。

此外，在「地圖」App中，可以在用戶的路程中傳送估計抵達時間，並分享給其他用戶。

iOS 13.1也優化了電池相關功能，可以最佳化電池充電，減少iPhone電池處於充滿狀態的時間，降低電池老化速度；若「電池健康度」無法驗證iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR是否已使用蘋果全新原廠電池，可傳送通知。

iOS 13.1同時包含24項錯誤修正和其他改進功能，例如修正「郵件」中無法於背景下載電子郵件的問題；修正從鎖定畫面滑動時，「相機」方向不正確旋轉的問題；修正裝置連接充電器時無法震動的問題；解決了與鎖定畫面互動時，螢幕進入睡眠的問題；解決了使用第三方鍵盤後，無法切換回「快速輸入」鍵盤的問題等。

蘋果今天也釋出iPadOS 13.1軟體更新，針對iPad的大型螢幕推出使用多個App的全新方式；重新設計的主畫面上可呈現更多資訊，Apple Pencil觸控筆的回應速度也變得更靈敏，並提供全新的「深色模式」。

在多工處理方面，iPadOS 13.1的「滑動置前」功能可支援多個App，可在App之間快速切換；「分割顯示」功能支援在單一App中顯示多個視窗，可以並列顯示2份文件、2則備忘錄或2封電子郵件。

iPadOS 13.1同時改善了文字編輯功能，例如點一下文字並滑動，就能選取文字範圍。手勢操作方面，三指靠攏一次可以拷貝、靠攏兩次可以剪下，三指分開可以貼上。「檔案」功能支援外接磁碟，可以取用並管理USB隨身碟、SD卡或硬碟上的檔案。

iPhoneiPhone 11Apple

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