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藍牙洩定位？iOS 13要求App須獲用戶同意才能開啟

2019-09-24 19:09INSIDE

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使用 App 時如果跳出「請開啟藍芽功能」訊息 ，你會按下同意嗎？小心，一旦同意可能行蹤隱私全都露。

不曉得有沒有人注意到，蘋果公司最新系統版本 iOS 13 新增一項隱私措施：要求應用程式必須徵得使用者同意，才能打開設備裡的藍牙功能。

之所以這麼做，是因為藍牙近年已經成為實體場域虛實整合（O2O）行銷的主流應用技術。根據 The Verge 報導，當開啟藍牙功能後，周邊商店、購物中心甚至是熱門街區就可以透過 Beacon 技術追蹤你的定位，讓行蹤地點全都露，再推播你相關行銷資訊。

或許很多使用者會疑惑：明明已經關閉 iPhone 裡的位置隱私功能，為何資訊還會外洩？事實上，藍牙功能與 iPhone 的位置隱私設定是分開的，即便你關閉手機裡的位置分享功能，如果開啟藍牙，還是有可能被 Beacon 偵測到設備裡的藍牙晶片，並透過手機上的應用程式來記錄位置。

那麼，如果要使用藍牙耳機、藍牙喇叭等設備怎麼辦呢？其實，藍牙音訊是透過系統設定來處理，跟影音相關 App 的藍牙授權不相關，因此下次要使用那些影音 App 時，其實可以大膽按下「不允許」，拒絕他們的藍牙開啟請求。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

iOS蘋果藍芽

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