台灣網友開發逐字稿軟體免費下載 內建語音辨識功能

分享 facebook 最後一次打逐字稿應該是學生時代的事了，記得以前去做訪談錄音後都得打成逐字稿，不知道是當年的錄音筆技術或錄音本身的音質不佳，總覺得繕打逐字稿是一件相當令人頭痛的事，短短一小時的錄音檔耗費四、五個小時以上去反覆聆聽校稿都算家常便飯，若是錄音當下音量太小、講話聲音不清楚或是太多人說話，也會影響到打逐字稿的效率與正確性。總而言之，逐字稿是一件聽起來容易、實際進行後會花很多時間的工作，箇中滋味只有做過才懂。

不過有好的工具可以改善不少問題，至少在操作順手後能快速暫停、播放或重播，亦可讓繕打流程更加流暢，例如以前使用過相當知名的「豆子謄稿機」就是一例（可惜它已經超過十年沒更新），後來寫過另一個「oTranscribe」雲端聽打逐字稿服務獲得不少好評，直接從瀏覽器就能使用而且免裝軟體。

本文要推薦的「速可打謄稿機」是一個由台灣網友開發的免費逐字稿軟體，這個工具最初在 2012 年發布，一開始是設計給自己和家人使用（因為有接逐字稿工作），而當時的聽打工具都太過陽春，沒有繼續接案就決定把軟體開放出來給需要的朋友下載，時隔多年又因為家人的原因而再度開發新的版本，在七年後的現在我們又有一款功能完整的免費逐字稿軟體可以下載使用。

速可打謄稿機的背景故事相當有趣，如果想知道這段心路歷程，可以前往官方網站，有非常完整的故事，包括一些軟體畫面說明和基本操作方式。

速可打謄稿機支援 Windows，必須在有 .NET Framework 4.52 環境下執行，建議可搭配文書處理軟體 Word 使用，這個軟體的特色是整合大部分謄稿機的功能，例如內建編輯器、支援外部編輯器、透過快速鍵插入時間標記、記憶上次的檔案和時間點、搜尋替代功能、檔案自動備份等等，新版還加入「語音辨識」功能，有需要打逐字稿的朋友可以下載試試。

使用教學

STEP 1

開啟「速可打謄稿機」官方網站，可以獲取最新版本更新資訊，我在寫這篇文章時是 2.0 也就是加入語音辨識功能的版本，將網頁向下拖曳找到「軟體下載」鏈結。

官方提供的下載鏈結是放在 Google Drive 雲端硬碟，開啟後點選右下角「下載」就能將速可打謄稿機 .zip 壓縮檔格式下載到電腦。

STEP 2

速可打謄稿機屬於免安裝軟體，解壓縮後執行就能使用。

主要控制選項在左側，包括一個媒體播放器、影音設定功能（播放速率、快轉間隔、重播間隔和標記等等），右側則是繕打逐字稿的編輯器，將預設內容全選刪除後就可以開始使用。