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趨勢科技推出PC-cillin 2020雲端版，全面防堵釣魚詐騙

2019-09-21 13:47楊又肇

趨勢科技宣布推出全新PC-cillin 2020雲端版，同時也打造資安品牌首座快閃店「C琳特務防詐密室」，從即日起至9月22日期間在信義誠品1樓大廳開跑，讓民眾可實際感受網路族在每日生活中面臨的各式網路詐騙危機，藉此說明PC-cillin 2020如何全方位守護上網安全。

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依照趨勢科技說明，目前網路釣魚已經成為網路犯罪主要攻擊手法，在2019年上半年全球攔截惡意網址威脅更高達4億9000萬次以上，除了民眾熟知的電子郵件，駭客更嘗試透過多元管道如即時通訊、手機簡訊等方式擴大攻擊範圍，讓缺乏戒心的民眾更容易受駭上當。

尤其在今年6月至8月期間，以詐騙為目的的惡意網址更以網路詐騙、網路釣魚、偽系統更新訊息，以及假冒技術支援通知為大宗，短短三個月所偵測到全球用戶不慎點選的詐騙惡意網址次數已較前三個月增加了51%。

網路犯罪者不僅使用電子郵件進行網路釣魚，也會透過手機簡訊、即時通訊與網路社群或入口網站的合法廣告，搭配日常生活議題吸引消費者上鉤。

例如透過「快遞已發，請您查收」等假宅配釣魚簡訊，或是盜用名人代言販售衣物的一頁式廣告詐騙，藉此降低消費者戒心，進而誘發消費者點擊詐騙網址，並且輸入個資帳密，甚至下載惡意程式，達成騙取金錢或竊取個資的目的。

此次推出的PC-cillin 2020雲端版，趨勢科技表示此次更新不僅強化防範網路詐騙與保護個資，更提供獨家功能，全面保護電腦和手機安全，讓消費者能透過以下功能提高資安防護效果：

智慧防毒：

運用先進人工智慧，並且融入現有多層式防護技術，藉此精準抵禦即時防範各種未知威脅，並且阻擋以金錢為目標的勒索病毒、網路詐騙等安全威脅。

防範詐騙 :

採用最新網頁偵測技術，大幅強化對於釣魚和詐騙網址的偵測與防護能力，在用戶接觸到最新詐騙和惡意網址前，即可搶先進行攔阻。

安心網購 :

「安心Pay」提供多重線上交易防護，用戶在瀏覽購物網站或網路銀行時，可及時阻擋竊取交易資料為目標的惡意攻擊。

輕快無擾 :

PC-cillin 2020雲端版不僅效能輕省，更針對玩家打造「無干擾模式」，在全螢幕模式下進行遊戲或工作時，可自動開啟無干擾模式，暫停非緊急通知、預約掃瞄作業或LINE等應用程式，同時仍可獲得充分安全防護。

而針對行動裝置的安全防護部分，趨勢科技更新增詐騙剋星與安心Pay行動版兩大獨家功能。

其中，詐騙剋星功能可讓使用者能以影像掃描方式，讓使用者直接用手機拍照或截圖方式，預先檢查影像中網址的安全性。

而透過安心Pay行動版，也能防範假Wi-Fi劫持、覆蓋式惡意Aapp攻擊，或是避開裝置漏洞等問題，讓使用者能更安心透過手機app付款，或是進行網路購物。

配合PC-cillin 2020雲端版上市，趨勢科技提供新購PC-cillin 2020三台防護版，即可參與登錄送限量典藏版悠遊卡 (內含200元儲值金)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

詐騙個資廣告

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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