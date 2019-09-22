現在就更新iOS 13？ 美國防部建議等iOS 13.1

圖片及資料來源：forbes、Inc. 分享 facebook

Apple 在 9 月 20 日釋出了 iPhone 專用的 iOS 13 系統，迎來了「深色模式」、「Apple Arcade」和「Sign in with Apple 使用 Apple 登入」、「開車勿擾模式」…等新功能，許多使用者都希望自己能體驗新功能。

但是…美國商業雜誌《Inc.》卻報導美國國防部（U.S. Department of Defense, DoD）發給員工和廠商的 Email 電子郵件內容強烈建議暫時別升級 iOS 13 系統，等 iOS 13.1 系統釋出後再更新

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《Inc.》這篇報導是由專欄作家Jason Aten 撰寫，作家內文表示他查看過電子郵件，內文稱 iOS 13 有些漏洞，而這些問題預計將在 iOS 13.1 更新中解決，建議 DMUC 使用者等待 iOS 13.1 發布。

其中，DMUC 是指美國國防部的企業管理功能，讓 iPhone 等裝置可以瀏覽美軍機密文件，也因此禁不起一點漏洞襲擊。

Jason Aten文章透露，國防部沒有詳細說明 iOS 13 有什麼漏洞問題，只說明漏洞可能破壞企業服務的功能。為了求證，Jason Aten 曾聯繫美國軍隊資訊局公共事務辦公室，但沒有立即收到回覆。

雖然說對於多數使用者來說，自己的機密文件不見得比各國軍事重要，也因此很想體驗 iOS 13 的新功能，但如果不介意的話，不妨再等幾天，因為 Apple 已經宣布原訂於 9 月 30 日才會發布的 iOS 13.1 系統將提前到 9 月 24 日發布。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》