iOS 13正式登場！暗黑模式、更強的照片影片編輯功能

還不快iPhone拿出來手刀更新！

詩伊之前拍了一支關於Apple iOS 13更新內容的影片，大家是不是等更新等到望穿秋水了？現在iOS 13總算在9月20日正式登場～支援的機種包括iPhone SE、iPhone 6S/ 6S Plus、iPhone 7/ 7 Plus、iPhone 8/ 8Plus、iPhone X/ XR/ XS/ XS Max和iPod Touch (第七代)。那就再把它的更新內容好好跟各位說一下囉！

暗黑模式

點開控制中心，長按亮度，就可以找到深色模式選項！當然第三方支援的App也會越來越多囉～

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使用者介面與效能改善

長按控制中心的Wi-Fi按鈕，可以選擇想要連上的Wi-Fi (原本只有打開Wi-Fi跟暫時關掉兩個功能)。長按藍牙鈕可以連到設定哪個藍牙。另外下載200mb以上的的檔案，也不會被要求強制連Wi-Fi了！

另外，新版的提醒事項擁有智慧型列表和快速工具列，代辦內容更加一目瞭然！

此外，相關的介面改變包括音量選項被移到左邊 (不會擋在螢幕中間) ，加入了「最佳化電池充電」選項，以及新增聽力檢測功能等等

相簿與相片編輯

原生相簿的排列方式有些改變，會標出明確的月份和時間，可以更方便找到確切時間點。照片編輯項目變得更細，包含曝光、對比、飽和度等等，連暈邊都能調整！影片的編輯除了可以旋轉影片角度，裁剪、自動增強等功能也包含其中

筆記與手勢操作

改版後，Safari可以直接畫重點後輸出PDF檔，這點個人覺得超級實用！

另外還新增了一些手勢操作功能：例如三指捏合是複製，三指打開貼上，三指捏合兩次剪下，還原三指左滑，重作則是三指右滑

訊息與隱私保護

向來標榜注重用戶隱私的蘋果，在iOS 13中加入了過濾來電功能，還有個Sign in with Apple功能，可以直接用Apple ID登入App或網站。另外還有個幫你隱藏真實的E-mail帳號的新功能！

iMessage新增Memoji

Memoji裡面有非常多造型細項，可以捏出更像你自己的頭像，跟朋友傳iMessage時可以增加更多趣味性！

導航改進

Apple Map不只新增了360度的環視功能，還新增了設定住家、公司等地點，查找地點的時候更方便了！此外，地圖中的按鍵指示都變大了，也更易讀囉

以上呢就是iOS 13的更新項目囉，有不少更新都非常實用，想必會讓iOS用戶非常有感！不一定買得起新iPhone，不過至少有最新的iOS 13可用啦XD

(消息來源：蘋果)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》