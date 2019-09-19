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他批Line「已讀」功能很夭壽 反遭網友酸是好設計

2019-09-19 17:13聯合新聞網 綜合報導

LINE的「已讀」功能讓許多人很在意，甚至有人還會因對方「已讀不回」而暴怒。 圖...
LINE的「已讀」功能讓許多人很在意，甚至有人還會因對方「已讀不回」而暴怒。 圖／擷取自LINE官網
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手機越來越普遍，大多數使用者都會安裝通訊軟體，不管是Line、微信、Messenger等，幾乎取代傳統的簡訊和通話，有網友在論壇上發文表示「Line的已讀真的是很夭壽的設計」，若「已讀不回」容易讓人暴怒。不過其他網友多數不贊成他的看法，認為這功能很棒，還有人酸說「不讀不回沒有比較好」。

原PO在PTT以「通訊軟體中的已讀真的是很夭壽的設計」為標題，寫道大陸有微信這種和Line相似的軟體，但並沒有「已讀」的設計，反觀Line卻有「已讀」的功能，讓一些精神異常者跟玻璃心的人對「已讀不回」有強烈的反應。

原PO還舉例如果認識了見沒幾次面的女生，給她「已讀不回」恐怕也會讓她暴怒，這樣他更無法想像要上班回答公司Line的人有多痛苦了。他問網友「是不是Line本體就是痛苦來源？」

貼文引起網友討論，有人認為原PO的話有道理，「這個設計確實沒有針對玻璃心用戶優化」、「沒有考慮到玻璃心用戶確實是個疏失」，但絕大多數的網友則打臉原PO表示「玻璃心別用」、「已讀代表人家不想理你，是個好設計」、「工具沒有錯，錯的是不會用的人」、「被情緒勒索是自己的問題」、「已讀是好設計啊，有時候不方便回應，已讀不就等於有看到嗎？」、「已讀就是沒想回啊」、「我覺得已讀很重要，微信沒有已讀，傳訊息給客戶都不知道他到底有沒有看到」、「不爽就去用微信啊」。

還有專業的網友解釋「Line就是在三一一地震後被發明的呀！一開始只是為了聯繫那些訊號不好的地區，因為對方不一定能回，只好發明已讀讓對方知道你還活著」。

LINEPTT

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