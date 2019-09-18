親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

華映資產不足償債 向法院聲請破產

向蔡宣戰！時力擬總統提名辦法 優先考量徵召黃國昌

幫護理師女友排班 到《班表小幫手》App百萬下載量

2019-09-18 21:31INSIDE

《班表小幫手》開發者林致宇在開發實作與資訊教育有豐富經歷 Photo Credi...
《班表小幫手》開發者林致宇在開發實作與資訊教育有豐富經歷 Photo Credit：INSIDE/Anny
分享

解決生活痛點，是許多開發者打造 App 的起心動念，而這款成為許多工作人必備的《班表小幫手》App 也是這麼開始的，從護理師女友身上找到產品的靈感，開發出造福輪班人員的實用工具。

目前《班表小幫手》在 Google Play Store 上已累積超過 100 萬次的下載數、29k 則評論 、以及 4.6/5 的好評，單純的初衷、簡單的介面設計卻能累積出優秀的成績，這次也有幸與開發者聊聊關於《班表小幫手》背後更多的故事。

《班表小幫手》開發者林致宇，別於之前遇到的年輕開發者，已累積長年的軟體資訊經歷，曾經任職過軟體公司，也在各大學擔任講師亦有推出著作，可說是實作與教學都有豐富經歷，想起自己當年的踏入資訊工程的世界，一切彷彿歷歷在目。

《班表小幫手》帶來的啟發 從實戰經驗春風化雨

除了對程式有興趣，致宇一直對教學抱有熱情，把別人教會讓他相當有成就感，一路攻讀到博士到了大學教課，回憶 2009 年剛接觸 Android ，覺得相當具有潛力，2010 就在交大開設相關課程，當時 Android 已成為全球第一大智慧型手機作業系統。

在 Android 上嘗試開發各類工具，像是油耗/保養記錄、注音查詢、即時油耗等 App 工具，說到《班表小幫手》的誕生契機，當時女友在醫院擔任加護病房的護理師，不固定的上班時間與作息，還要與家人、朋友溝通上班時間以利行程規劃，進而開發出款幫助輪班人員輕鬆管理班表的實用工具， 在 2013 那年花了兩週時間做出初代產品，在沒有任何行銷的狀況下，每日就有幾百個人下載，致宇開始嗅到《班表小幫手》無窮的潛力，也透過自身的開發經驗，給予學生具體的指導建議。

在課堂中致宇會從自身實戰經驗出發，與同學分享應用程式在市場上的趨勢走向與成功關鍵，其中他不斷強調 App 的「廣度」和「社群力」，像是《班表小幫手》呼朋引伴的效果，員工們為了安排休假時間，互相協調可以幫忙代班的時段，就會邀請一起排班的同事會一起下載，比起遊戲 App 常使用的社群推薦機制，因為功能性讓用戶自主性推薦朋友，不會對方引起排斥感。

觀察學生在期末分組專題，因為成長環境，主題多半是吃喝玩樂，且過於在地化而幾乎無法超過破千的下載數。App 開發要廣度、國際化也是必備的要素，開發初期就要設定為英文，才不會侷限在中文市場。

舉例來說，2013 年上架至今《班表小幫手》目前支援 13 種語言，致宇近一步觀察，因為英國工作習性關係，常有做四天休四天 12 個小時的工時排班需求，2015 年以前海外市場以英國是最多。而在推出俄羅斯語言後，因為在當地的 Android 用戶佔大多數，人口基數多，目前海外下載量由俄羅斯居冠。

當然不只是語言而已，發展海外市場需要考量更多的是文化與宗教信仰，致宇舉例，原先在班表的月曆想在聖誕節當日放上聖誕樹的小圖樣增加趣味性，然而聖誕節是宗教屬性的節日，在部分信仰不同的國家反而不被接受，引起反效果。

上架前有研究過許多排班軟體，也觀察工作場域的排班機制多半會依照生理時鐘，不會亂跳班次，因此在第一代就加入直接滑動鍵入連續多日相同的班次的功能，直覺性的小幅度更新讓工具操作更流暢。致宇定位此為細水長流型的 App，雖然介面設計簡單，但是產品 UX 使用要做好，加入新功能就要讓體驗越簡化 。

了解排班生態後 簡單的介面設計 加入直覺性滑動輸入班表讓 App 使用更流暢 P...
了解排班生態後 簡單的介面設計 加入直覺性滑動輸入班表讓 App 使用更流暢 Photo Credit：Google Play
分享

關注使用者開啟頻率與 App 回訪率，《班表小幫手》不只是下載量高，更是擁有一群忠實鐵粉，雖然本身有其他教學工作，還要開發產品、兼任客服，每天回覆來自用戶的建議相當繁忙，但其中也有不少來自忠實用戶的暖心鼓勵讓他樂在其中。目前沒有全雲端，需要手動備份，未來希望能做到全雲端的服務，讓用戶在轉換設備時可以更方便。

排班雖然不是新穎題材，但是仍有人資系統的公司對這款 App 設計深感興趣找上門來，然而人資公司多半要提供的是公司人資管理，用來計算出缺勤、核算薪資，致宇的最初設計思維卻是希望造福規模小無專門人資部門的團隊，讓員工能在工作以外的場景與家人朋友溝通班表。

透過資訊教育 改變階級複製

致宇回憶，從小家裡沒有電腦，在考上中央大學地球科學系後才擁有人生第一台電腦，這台玩物給了致宇對未來不同的想像，開始買書自學，也引發他轉換跑道，探索資訊世界更多的奧秘。

如今行動網路世代，現在的學生不僅在很小的時候就會接觸到電腦、手機等，更是一個比一個還要精細的視窗、美感的介面設計，第一次執行「Hello, World!」時的驚艷感可能也不如當年了，致宇雖然較晚接觸程式語言，但卻更能體會到其中的趣味。

然而，近幾年重視程式教育，致宇認為在偏鄉地區的學生受限於成長環境，階級複製問題，如今有了開發平台，只要有網路都能夠給予孩子舞台與世界接軌，投身程式與教育領域的他深深有感，不論是更多實用工具還是春風化雨，透過軟實力讓世界變得更美好，是致宇畢生的志願。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

軟體APP工時

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。

相關新聞

Google這隻APP監控子女上網 北一女學生批：高壓統治鬧革命

2019-09-18 15:44

訊連科技證實 威力導演將進駐iOS、Mac平台

2019-09-18 08:37

尷尬！微軟承認Win10更新 不小心弄掉了「開始」以及搜尋

2019-09-17 18:39

Adobe Premiere新功能！AI自動輸出不同尺寸影片

2019-09-16 20:33

iOS 13再曝新漏洞：即使iPhone上鎖 也會被竊個資

2019-09-16 20:14

不會罵人的智慧家教 「均一小老師」登上Google開發者大會

2019-09-11 19:17

預計10月更新的Mac版Firefox 70將更加省電

2019-09-06 13:46

Gmail新功能 讓你「主動」知道同事正在休假中

2019-09-04 22:09

Google推出新作業系統「Android 10」 50項新功能與異動

2019-09-04 21:33

Lightroom行動版不只修片 還藏了強大專業相機功能

2019-09-04 20:19

LINE貼圖新功能！照片、影片都開放使用了

2019-09-03 20:14

手機系統及安全更新排行：Nokia居冠、OPPO售後不理

2019-09-03 19:04

微軟開始測試直接從雲端下載Windows 10的重新安裝功能

2019-09-03 13:25

耗時三年 Windows 10在系統市佔率終於超過50％

2019-09-02 22:23

Google：iPhone被入侵 恐是陸針對維吾爾族穆斯林之舉

2019-09-02 21:56

這款App讓你秒變明星 為何爆紅1天被打成過街老鼠？

2019-09-02 11:00

iPhone最安全？Google：早被惡意網站入侵多年

2019-09-01 17:00

換臉App一夜刷屏！爆隱私憂慮 「ZAO」急刪霸王條款

2019-09-01 16:17

Excel公式別再錯 「絕對位置」是什麼？

2019-08-31 14:35

下載量超高App一夕變惡意軟體 Google緊急下架！

2019-08-29 16:34

Google Maps導航規劃加入搭配共享單車、app叫車服務行程所需時間

2019-08-29 13:06

有重大漏洞快更新！蘋果緊急釋出最新iOS 12.4.1

2019-08-27 18:37

Google宣布 經典版Hangouts延到2020年6月結束服務

2019-08-25 18:43

微軟釋出 相對穩定的新Edge瀏覽器beta測試版本

2019-08-25 08:10

普度拜拜line傳照竟顯示4900年 眾人皆驚：真的見鬼

2019-08-22 15:29

LINE主頁開放更新 好友、官方帳號從此分清楚

2019-08-22 10:47

被國家機器鎖定？鄉民笑：Google在我手機裝了追蹤器

2019-08-21 22:18

LINE全新「主頁」登場！好友頁面變5主題入口

2019-08-21 17:45

怕錯過LINE群組重要通知？ 新功能讓你不再漏訊息

2019-08-21 16:35

熊大貼圖免費送 快在Line上傳限時動態

2019-08-19 16:31

Windows當掉出現「錯誤報告工具」有用嗎？微軟解答

2019-08-19 15:42

Mozilla在Firefox 70將開始導入全新品牌標誌、取消「Quantum」字樣

2019-08-16 10:30

忘記密碼沒關係！Android手機將開放「指紋登入」部分Google服務

2019-08-14 15:35

UMAJI結合線上支付和旅運規畫 吸引日本取經

2019-08-14 10:17

UMAJI App整合鐵公路票證、Ubike取車 最快年底上路

2019-08-14 10:17

網友稱Line「一人群組」超方便 內行人公布自己超狂用法

2019-08-13 16:19

使用隱藏版功能 LINE也能加文字外框、粗斜體

2019-08-13 09:41

Google助理變「台」了！吃喝玩樂一問就知 開車也能輕鬆用

2019-08-12 16:17

快下載LINE主題「小美人魚」 限時免費3天

2019-08-10 20:06
看更多

熱門文章

Google這隻APP監控子女上網 北一女學生批：高壓統治鬧革命

2019-09-18 15:44

免費貼圖騙個資 這些招數教你自保

2019-09-18 11:10

訊連科技證實 威力導演將進駐iOS、Mac平台

2019-09-18 08:37

iPhone 11週五開賣！四大電信「首賣儀式」祭優惠招徠果粉

2019-09-18 18:53

HTC與比特幣交易所Bitcoin.com合作 讓區塊鏈手機EXODUS 1預載比特幣加密錢包

2019-09-18 08:39

Google確認將在10/15舉辦發表活動 預計揭曉Pixel 4在內新品

2019-09-18 08:38

Google Fi推「全球吃到飽」電信套餐 只要45美元起！

2019-09-18 19:59

Google透露 串流遊戲服務Stadia將會整合Android TV

2019-09-18 08:36

遠傳周五開賣iPhone 11 特定資費送限量AirPods 2

2019-09-18 12:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top