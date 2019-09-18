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Google這隻APP監控子女上網 北一女學生怒吼：高壓統治鬧革命

2019-09-18 15:44聯合新聞網 綜合報導

Family Link標榜提供孩子優質內容，卻因為全面的監控引來批評。圖擷自Go...
Family Link標榜提供孩子優質內容，卻因為全面的監控引來批評。圖擷自Google Play
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為防止小孩手機成癮，網路上開始出現讓父母可以監控小孩手機使用狀況的應用程式，避免小孩一直用手機或看到不當內容。而有一款監控程式「Family Link」卻因為功能太過強大，評價相當低，許多人批評有了這款程式，「小孩完全沒有自由。」

Family Link」是由Google開發應用程式，根據官方網站介紹，這款程式除了能夠查看子女使用應用程式的類型及時間，提供優質內容的程式、封鎖不當網站外，程式還可以設定手機的使用時間，避免子女長時間使用手機，甚至可以設定就寢時間，讓子女在這段時間無法使用手機。

不過Family Link還有其他更強大的功能，家長可以透過App，管理子女手機中的應用程式，甚至可以直接「隱藏」，讓子女在手機介面中找不到程式。子女若想下載或購買任何App，也必須經過父母同意。而最為人詬病的，是該款App透過GPS，隨時追查子女的行蹤，可說是無時無刻掌握孩子的一舉一動。

這款程式在Google Play的評價不到兩顆星，許多人批評這款程式讓子女們毫無隱私。一名留言者自稱是北一女學生，暑假就已經只能念書，出入的場所也相對單純，但爸爸還是使用這款App監控他的一舉一動，如果監控不到還會被罵。女學生怒批裝這個App很容易搞家庭革命，「自從這個程式下載之後，我在家完全沒安全感，也完全不信任我爸媽了，被迫面對一堆功課還要每天被這樣痛苦折磨著，但管理者不會懂的。」

留言者表示都已經高中還被如此高壓統治，而且因為部分程式不能監控，例如學校的郵件信箱，讓他連填表單看資料都不行，造成生活諸多不便，他直言生活中已經毫無娛樂了，「還要每天擔心他們什麼時候心情不好拿我出氣」，他坦言App「侵害我的人權。」

其他還有使用者留言：「小孩子完全沒有自由度，家長又把所有的遊戲封鎖」、「都高中了還不能正常用手機」、「我是家長，我要幫小孩刪除還不行，現在還不能用更爛」、「連刪也不行刪，根本就是有毒軟體。」

留言區中滿是使用者的負評。圖擷自Google Play
留言區中滿是使用者的負評。圖擷自Google Play
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