網紅藝人都來約飯 交友APP「Eatgether」獲2000萬資金

2019-09-18 14:06 聯合新聞網 台北訊



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主打「聚餐社交（Social Dining）」的新創即時聚會交友APP《Eatgether》，以強調「真實見面」的聚餐社交為核心，不單以約會為目的的多元交友功能設計，累積超過20萬場聚會，目前已成為全台最大的都會型交友聯誼平台。經營團隊近日宣布成功完成由澳洲知名資產投資公司Zord (Investment) Pty Ltd 創辦人David Fu與其合夥人共同領投，台灣知名網路大數據技術平台創辦人陳顯立與專業天使投資人陳亦凡跟投的PreA輪募資共約2000萬元資金挹注。

Eatgether創辦人兼執行長吳崟睿（Mask Wu）表示，Eatgether是100%創新的全新型態交友體驗，本輪投資方與團隊一致認為以「聚餐」媒合「社交」的新模式是全世界人們都樂於體驗的方式，能非常有效率的讓陌生關係快速建立信任感，解決過去網路交友「虛擬」而不真實的問題。因此，這筆資金將用在快速規模化增加台灣市場用戶與持續擴大獲利之外，也會在2020年正式投入日本與香港或其他東南亞市場的測試與推廣，驗證複製模式的可行性之外也加速朝A輪融資與IPO邁進。

上線三年成為台灣最大多元主題聚會平台 政治人物與網紅藝人都來約飯

Eatgether於2016年上線至今三年，將近60萬名用戶每個月創造超過15,000場次的聚會，其中有超過50%的聚會是由女性發起。活動主題的多元性已經遠超出平台創辦時僅以「約吃飯」為設定的想像，除了各種美食聚會，還有更多像是運動、旅行、桌遊、唱歌、電影、美容、課程、甚至是公益或名人粉絲聚會...等。過去一年來最讓人印象深刻的活動，就是南北兩地的高人氣政治人物柯文哲與韓國瑜市長都曾經在平台上舉辦過與粉絲的約飯活動。除此之外，網紅Youtuber呱吉、藝人邵庭、邰智源、溫貞菱、甚至連公視與麥卡貝網路電視台都有合作過。

「最好約」的交友服務 VIP月費用戶與為商家導客快速成長穩定創造獲利

Eatgether團隊營運長賴柏成（Kimi Lai）表示，在VIP月費用戶系統上線後，月營收在12個月內快速增加了290%，即使扣掉廣告費用後的毛利仍高達55%，並已在今年Q2達成月營收損益兩平與獲利。這些成果證實了「創造友誼」是都市生活裡面相當重要且有高度含金量的需求，但過去所有的交友與社交服務都僅能協助用戶在虛擬的網路空間互動，不只難以建立真實的關係，更多的是各種詐騙與違法行為。

Eatgether為用戶創造了一個「快速安全見面」的流程，結合「評價與審核」系統，不限制主題與人數的聚會模式，讓用戶為了更有效率的獲得「對象」「朋友」甚至是「客戶」而支付月費升級VIP會員。除此之外，也在今年七月實驗性的上架了第一個版本的「導客型店家粉絲團」功能，透過讓用戶追蹤店家並開局，為付費合作曝光的店家創造長期的客源與營收。

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媒合聚會是門好生意 透過社交創造聚會動機導引消費為線下經營者創造來客

開發Eatgether App的《食我網路股份有限公司（Eatme Co., Ltd）》創辦人兼執行長吳崟睿表示，「食我」團隊過去是一家以開發「線下導客行銷服務」為核心的新創公司，但在轉型發展以創造聚會為主軸的Eatgether模式後，遠超過預期的快速成長，透過聚會為店家所創造出的新來客與收益效果遠遠超過過去與目前市場上的所有行銷解決方案。目前每月的新增聚會數量持續飆升，已比去年同期增加了300%，預期到年底會超過單月30,000場次，越多的聚會量代表越多的線下消費產生，因此非常看好未來Eatgether對於線下服務行銷解決方案的設計與營收。

2020進軍日本與香港 將結合「旅遊」在三年內成為東亞最大都市聚會娛樂平台

創辦人吳崟睿也表示，團隊願景在於打造一個讓全世界各種文化的人，都能用一頓飯而認識相聚。本次PreA輪的資金將計畫用來加速既有台灣市場的用戶與營收規模化，同時也會開始結合「旅行」相關的功能，將服務打進與台灣相互之間旅遊進出人口最多的香港與日本市場，讓用戶能非常快速的在旅行過程中透過Eatgether認識不同國家與城市的新朋友，也為當地的各種線下消費與旅程服務創造更多的消費動機，目前也已經是Booking.com的官方合作夥伴。

Eatgether團隊預計在今年年底就會宣布相關的跨國市場初步的合作與推動計劃，在成功複製到海外市場後，團隊會快速邁入A輪的募資階段，透過更多的資本加速拓展成為全東亞最大的聚會娛樂平台。值得一提的是，本次的投資者本身也是Eatgether的用戶，因實際體驗過產品後非常看好未來Eatgether的跨國潛力，結合「聚會社交」「商家導客」以及「旅遊交友」三大要素，成為一個令台灣驕傲的國際級網路社交服務。