訊連科技證實 威力導演將進駐iOS、Mac平台

宣布推出新版創意導演365、威力導演18及相片大師11在內軟體產品之餘，訊連科技 (CyberLink)更以彩蛋形式透露將會在今年底推出對應iOS平台裝置使用的威力導演，並且確定會在2020年底推出對應Mac平台使用版本，讓更多蘋果產品用戶也能透過容易上手使用的威力導演剪輯影片。

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訊連科技不諱言表示，過去確實考量蘋果產品用戶數量相對較少，加上iOS裝置、Mac系列機種原本就內建iMovie影片剪輯軟體，加上有不少相似的第三方app推行，因此過去針對蘋果裝置發展始終處於觀望。

此次決定今年公布將針對iOS與Mac平台裝置打造威力導演，一方面在於目前透過iPhone或Mac創作的用戶族群越來越多，同時對於訂閱模式也有相當高的使用意願，另一方面也因為素人影音創作比例越來越高，因此決定將過去多數聚焦在Windows PC平台的威力導演帶到iOS與Mac平台。

而初期擬定的使用模式，將會維持以訂閱形式為主，暫時尚未規劃單套買斷的使用模式，訊連科技方面表示從去年開始推行訂閱制之後，雖然有部分族群仍傾向單套買斷，台灣地區卻有高達70%用戶願意以付費形式訂閱使用，就連海外市場也有60%比例願意付費使用，其中有不少因素在於後續加值使用的素材內容，以及持續版本更新項目，整體計算相對划算許多，因此在iOS與Mac平台版本現階段僅維持以訂閱模式提供使用。

不過，訊連科技表示未來實際上還是會看市場需求反應決定，因此也不見得僅以訂閱形式提供使用。甚至考量同時擁有不同平台裝置的使用者，在創作過程可能會因為使用場景切換不同平台設備，因此在訂閱使用方案也會進一步做調整。

但以現階段的設定來看，確實針對不同平台使用需求，就會需要各付一次訂閱費用，其中有部分內容適用於支付DTS音效技術授權，否則就要比照微軟或Adobe授權模式，也就是自行吸收中間重複授權費用，或是制定更合適的授權模式。

至於針對平台使用差異部分，訊連科技也透露確實不同平台使用介面、操作模式，乃至於檔案結構與編碼方式都有不少落差，因此在iOS、Mac平台版本幾乎是重新打造，但基本上還是可以讓創作內容在不同平台版本相容使用，亦即使用者可以在iPhone上進行前期創作，並且在運算效能更高的Windows PC完成後期製作。

另外，對應iOS與Mac平台的威力導演也將導入Metal、Core ML等API資源，因此也能藉由顯示卡進行硬體運算加速，或是運用蘋果作業系統的人工智慧運算框架加快特效處理效率，讓使用者能有比iMovie更豐富的使用便利，同時不會像Final Cut系列軟體過於專業，價格也相對較高。

新版創意導演365、威力導演18及相片大師11更新

而在此次發表會上，訊連科技宣布更新創意導演365、威力導演18及相片大師11在內軟體產品，其中新版創意導演365更包含新版威力導演18、相片大師11、AudioDirector 10及ColorDirector 8等四套創作軟體，甚至針對Instagram、FaceBook等社群平台增加1:1顯示比例格式影片輸出，甚至可藉由Intel Core i9等級處理器，或是AMD Ryzen R9等級處理器進行10位元或10位元HDR 4K影片預覽編輯，並且與DTS合作可讓使用者用於創作的音效技術。

這次更新軟體同樣區分訂閱制與買斷使用兩種版本，訂閱制額外可隨時獲得軟體更新，以及更豐富的影音素材內容，整體而言相比買斷版更加划算，因此將會逐漸成為訊連科技未來主推使用模式。

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建議售價部分，創意導演365訂閱方案將以每月新台幣880元，或是一年新台幣3980元訂閱使用，而威力導演365訂閱方案則分別以每月新台幣580元、一年新台幣1980元訂閱使用，而相片大師365訂閱方案分別會以每月新台幣450元、一年新台幣1500元價格計費。

至於買斷版本中，威力導演18 旗艦版將以新台幣3980元價格銷售，威力導演18 極致版則以新台幣3280元計費，相片大師11 極致版將以新台幣2980元計費，另外包含ColorDirector 8與AudioDirector 10都會以新台幣3980元銷售。

若一次購買威力導演18 極致版與相片大師11 極致版，則會以新台幣4500元計費。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》