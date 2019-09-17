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總統被連署人登記共八組人申請 法師、前10大槍擊要犯在列

尷尬！微軟承認Win10更新 不小心弄掉了「開始」以及搜尋

2019-09-17 18:39T客邦

圖／取自CNET.com
圖／取自CNET.com
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「開始」選單可以說是每一個進入Windows 10系統使用者開始操作的起手式，不過，如果哪一天你發現「開始」選單不見了，你能怎麼辦呢？最近這種事情就發生在部分的使用者身上，許多使用者發現自己更新到最新的 Windows 10 KB4515384(Build 18362.356) 更新之後，開始選單就不見了。

Windows 10更新最近頻頻引起一些問題，先前的 KB4512941 更新導致了CPU高使用率的問題，並且某些使用者還出現了詭異的橘色截圖畫面。而緊接著在9/10推出的 KB4515384​​​​​ 更新，則是要解決上述這些問題的，沒想到卻引發了不同的副作用。

根據網友的回報，某些用戶發現原本用來作為桌面搜尋列的「SearchUI.exe」這個程式在更新之後就損壞了。當使用者在搜尋列中輸入任何內容，上方的搜尋結果都是空空的沒有作用。

而有其他部分的用戶則是回報，開始選單出現了問題。進入Windows之後，開始選單會停止動作，或是點選下去游標只是空轉沒有作用，最後系統會回報「我們將在您下次登入時嘗試修復這個問題」，或是：嚴重錯誤 「開始」選單無效。

微軟官方表示，微軟已經知道有部分用戶遇到「開始」選單以及Windows桌面搜尋相關的問題，微軟目前正在調查這方面的問題，並且將在蒐集到更多訊息之後提供修復的更新。

新聞來源：betanews

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟Windows 10

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