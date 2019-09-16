Adobe Premiere新功能！AI自動輸出不同尺寸影片

Credit: Adobe / 蜜雅截圖 分享 facebook

現在各主流平台最適合的影片尺寸或長寬比並不相同，很多人在製作影片的時候，最後必須多次反覆剪裁、輸出，以符合各平台的最佳觀看體驗。好消息來了，這個繁瑣耗時的過程，即將可以由 AI 幫我們代勞！

Adobe 於中秋節當天（ 13 日）在阿姆斯特丹的國際廣播展（International Broadcasting Convention ，英文中通常使用簡稱 IBC 而非全名）發表了人工智慧及機器學習平台「 Adobe Sensei 」。

其中的一項功能，叫做「 Auto Reframe 」，適用於 Premiere Pro ，它可以使用於時間軸上，讓使用者方便地從三種速度中做選擇，分別是慢動作、預設和加快，自動生成關鍵影格。

它也可以很快速地自動調整影片的長寬比， Adobe 希望它可以幫使用者節省大量的時間。 Auto Reframe 預計在今年之內，就會加入到 Premiere Pro 裡面。

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Adobe 去年底也釋出了 Premiere Rush ，是 Premiere 的簡化版本，專為 YouTube 創作者而設計，特色是具有專為各大平台（如 YouTube 、 Instagram 、 Facebook 和 Behance ）的導出選項。暫時只有電腦版和 iOS 版本上架，安卓版原本預計在今年推出，不過截至目前尚未有進一步的消息。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》