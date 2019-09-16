iOS 13再曝新漏洞：即使iPhone上鎖 也會被竊個資

中央社 分享 facebook PingWest品玩9月14日訊，據IT之家報導，早前蘋果已正式發布旗下的新款iPhone 11系列設備以及iOS 13。而近日一位安全人員發現了一個存在於iOS 13中的漏洞，其允許黑客即使在iPhone處於鎖螢幕狀態下仍舊可以竊取用戶資訊。

近日一位名叫Jose Rodriguez的安全研究人員發布了一段YouTube視頻並展示了他在現有的iOS 13系統中發現的漏洞：通過進行FaceTime呼叫，然後啟用Siri VoiceOver功能，iPhone用戶便可以訪問電話所有者的聯繫人列表。這可以為黑客提供包括電話號碼，電子郵件地址，街道地址等個人資訊而無需解鎖設備。 VoiceOver允許Siri讀取iPhone顯示屏上顯示的文本，並被視為盲人或視力受損者的輔助功能。

Jose Rodriguez表示，他在7月17日向Apple發送了一個顯示漏洞的視頻，但它卻仍然出現在iOS 13 Gold Master（GM）版本中。預計Apple將在iOS 13.1中修補此漏洞。

《原文刊登於PingWest 品玩，聯合新聞網獲授權轉載。》