預計10月更新的Mac版Firefox 70將更加省電

Mozilla工程師Henrik Skupin與個人Twitter頁面透露,將針對macOS作業系統環境的Firefox瀏覽器修正耗電問題,預期將可讓使用Firefox瀏覽器的MacBook裝置能有進一步省電效果。

依照Henrik Skupin的說法,此項更新預計會在表定10月釋出的Firefox 70穩定版本加入,主要是藉由將瀏覽器中負責網頁內容渲染工作,交由內建於iOS與macOS作業系統的Core Animation完成,藉此降低透過瀏覽器引擎進行渲染造成耗電現象。

Mac裝置使用者除了透過內建Safari瀏覽器上網,可能也會下載Google Chrome瀏覽器,或是Mozilla Firefox瀏覽器,透過個人習慣瀏覽器觀看網頁內容。但畢竟並非原生針對macOS作業系統環境打造,因此多少會產生相對耗電問題。

例如,Google Chrome瀏覽器在macOS作業系統環境過往會有多分頁造成佔用過多系統資源,導致耗電量比Windows 10作業系統環境版本更加明顯,甚至必須仰賴第三方外掛程式減少各分頁自動更新,導致影響筆電電力快速損耗。

而部分使用者會改使用Firefox作為主要瀏覽器,但基於渲染工作過往仍基於Firefox瀏覽器引擎運作,使得整體耗電量會因為瀏覽內容而增加。在此次調整之後,新版Firefox瀏覽器預期可透過直接透過Core Animation完成頁面渲染工作,進而減少運作耗電情況。

另外,在先前說明裡,Mozilla也透露將在Firefox 70版本開始導入全新品牌標誌、取消「Quantum」字樣,讓Firefox的火狐形象進一步簡化,但仍保留原本標誌基礎視覺。

