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700萬可買台北店面！東區名店城租金砍一半仍乏人問津

預計10月更新的Mac版Firefox 70將更加省電

2019-09-06 13:46楊又肇

Mozilla工程師Henrik Skupin與個人Twitter頁面透露，將針對macOS作業系統環境的Firefox瀏覽器修正耗電問題，預期將可讓使用Firefox瀏覽器的MacBook裝置能有進一步省電效果。

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依照Henrik Skupin的說法，此項更新預計會在表定10月釋出的Firefox 70穩定版本加入，主要是藉由將瀏覽器中負責網頁內容渲染工作，交由內建於iOS與macOS作業系統的Core Animation完成，藉此降低透過瀏覽器引擎進行渲染造成耗電現象。

Mac裝置使用者除了透過內建Safari瀏覽器上網，可能也會下載Google Chrome瀏覽器，或是Mozilla Firefox瀏覽器，透過個人習慣瀏覽器觀看網頁內容。但畢竟並非原生針對macOS作業系統環境打造，因此多少會產生相對耗電問題。

例如，Google Chrome瀏覽器在macOS作業系統環境過往會有多分頁造成佔用過多系統資源，導致耗電量比Windows 10作業系統環境版本更加明顯，甚至必須仰賴第三方外掛程式減少各分頁自動更新，導致影響筆電電力快速損耗。

而部分使用者會改使用Firefox作為主要瀏覽器，但基於渲染工作過往仍基於Firefox瀏覽器引擎運作，使得整體耗電量會因為瀏覽內容而增加。在此次調整之後，新版Firefox瀏覽器預期可透過直接透過Core Animation完成頁面渲染工作，進而減少運作耗電情況。

另外，在先前說明裡，Mozilla也透露將在Firefox 70版本開始導入全新品牌標誌、取消「Quantum」字樣，讓Firefox的火狐形象進一步簡化，但仍保留原本標誌基礎視覺。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

省電Firefox

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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