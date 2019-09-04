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Gmail新功能 讓你「主動」知道同事正在休假中

2019-09-04 22:09T客邦

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基本上所有的上班族都不希望在放假期間處理公務，所以除了在休假前跟主管報備外，也總是會跟同事們說一聲，不過若是公司規模較大，總無法跟所有同僚都告知過一次，或自己忘了同事正在休假中，這時候 Gmail 的新功能就可以解決這個問題。

在他人休假期間還發送公務信件過去，仔細想想還真是有那麼一點「尷尬」，於是 Gmail 一直有個功能稱為「休假回覆」，開啟後就能夠於放假期間，自動回信給發信者，讓他人知道該收件人正在放假中，無法及時處理訊息。

但是，能夠於寄信前就避免打擾對方，這豈不是更好嗎？

於是，Gmail 又推出了一個小小的新功能，讓發信者得以在寄出郵件前，就知道收件人正於休假狀態，而此功能之所以能夠實現，則得力於 Google 日曆。

只要休假者在 Google 日曆上，標註了「不在辦公室」的放假日期，則寄件人就會於發信前，預先得到提醒。這類提醒會以一條黃色小橫幅的形式呈現，並且懸浮在「寄出」按鈕的正上方，確實是明顯到不行。

而在提醒文字的後方，也會標註收件者重新上工，即 Google 日曆上假期結束後的日期，提醒發信者休假同事回到辦公室的時間點。

除了 Gmail 外，Hangouts 也同時更新了一模一樣的功能，減少休假者於假期狀態遭到打擾的機會。

但為了避免讓所有收件人都能知道休假者的行程，造成隱私安全問題，本功能只有在寄件者擁有收件者 G Suite 日曆檢視權限的前提下，才會跳出該提示，而使用者如果不喜歡這個功能，也能夠在選項中將其關閉。

Google 表示，這個有趣的功能更新將在 9 月 16 日前，推播給所有 G Suite 使用者。

來源：TechCrunch

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

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