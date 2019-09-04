親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新iPhone要來了
Gamscom 2019
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

不接受僅撤回條例 黃之鋒：五大訴求達成前將繼續抗爭

《難民法》草案躺14年，台灣撐得了香港嗎？

Lightroom行動版不只修片 還藏了強大專業相機功能

2019-09-04 20:19梅問題

分享

相信許多影像愛好者，對於Lightroom不感陌生，而Lightroom也從桌機版，跨入了行動裝置，但在功能上，卻一點也不馬虎，由其在照片的調校，與桌機版極為相近，幾乎可以不用開電腦，直接在手機就可以完成修片的大小事，除此之外在行動版的Lightroom中，還內建了專業的相機拍攝模式，立即將手機的相機功能大解放。

且更酷的一點是，Lightroom的相機功能不但免費，且可以調整的手機中的ISO、快門、白平衡，甚至還可切換鏡頭焦段，以及設定影像的格式，而這麼強大的相機功能，相信許多朋友，可能沒有注意到，而梅干也是最近才發現到，原來Lightroom的行動版竟然是如此的強大，因此身為Lightroom的愛好者，現在也一塊來看看吧！

Lightroom

軟體名稱：Adobe Lightroom – 相片編輯器

軟體性質：免費

適用裝置：iOS/Android

軟體下載：Apple StoreGoogle Play

Step1

當安裝完畢，並開啟Lightroom後，再點右下的相機圖示，就可進入它的相機拍攝模式。

Step2

再切到專業模式後，就會看到有許多的自訂選項，像是常用的ISO，就可從25~800，當向下拉到虛線的地方為自動。

Step3

Sec則是快門，同時可設定的範圍從1/4~1/10000，當過曝還會出現斑馬紋，貼心提醒。

Step4

當手機內建雙鏡頭時，就可從右邊的鏡頭圖示來作切換。

Step5

甚至還可設定影像的格式，預設為DNG。

Step6

而這就是透過Lightroom所拍攝出來的畫面，效果還是挺不錯的，有裝Lightroom行動版的朋友，不妨可試試看囉！

《原文刊登於梅問題教學網，由梅干撰寫，聯合新聞網獲權轉載。》

Lightroom攝影APP手機

梅問題

梅問題每日分享，關於攝影、設計、3C、生活.... 等各式主題，因此無論你遇到任何問題，都歡迎到梅問題教學網中來找答案囉！讓你生活、工作都梅問題。有任何問題，都歡迎你囉！
https://www.minwt.com
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

LINE貼圖新功能！照片、影片都開放使用了

2019-09-03 20:14

手機系統及安全更新排行：Nokia居冠、OPPO售後不理

2019-09-03 19:04

微軟開始測試直接從雲端下載Windows 10的重新安裝功能

2019-09-03 13:25

耗時三年 Windows 10在系統市佔率終於超過50％

2019-09-02 22:23

Google：iPhone被入侵 恐是陸針對維吾爾族穆斯林之舉

2019-09-02 21:56

這款App讓你秒變明星 為何爆紅1天被打成過街老鼠？

2019-09-02 11:00

iPhone最安全？Google：早被惡意網站入侵多年

2019-09-01 17:00

換臉App一夜刷屏！爆隱私憂慮 「ZAO」急刪霸王條款

2019-09-01 16:17

Excel公式別再錯 「絕對位置」是什麼？

2019-08-31 14:35

下載量超高App一夕變惡意軟體 Google緊急下架！

2019-08-29 16:34

Google Maps導航規劃加入搭配共享單車、app叫車服務行程所需時間

2019-08-29 13:06

有重大漏洞快更新！蘋果緊急釋出最新iOS 12.4.1

2019-08-27 18:37

Google宣布 經典版Hangouts延到2020年6月結束服務

2019-08-25 18:43

微軟釋出 相對穩定的新Edge瀏覽器beta測試版本

2019-08-25 08:10

普度拜拜line傳照竟顯示4900年 眾人皆驚：真的見鬼

2019-08-22 15:29

LINE主頁開放更新 好友、官方帳號從此分清楚

2019-08-22 10:47

被國家機器鎖定？鄉民笑：Google在我手機裝了追蹤器

2019-08-21 22:18

LINE全新「主頁」登場！好友頁面變5主題入口

2019-08-21 17:45

怕錯過LINE群組重要通知？ 新功能讓你不再漏訊息

2019-08-21 16:35

熊大貼圖免費送 快在Line上傳限時動態

2019-08-19 16:31

Windows當掉出現「錯誤報告工具」有用嗎？微軟解答

2019-08-19 15:42

Mozilla在Firefox 70將開始導入全新品牌標誌、取消「Quantum」字樣

2019-08-16 10:30

忘記密碼沒關係！Android手機將開放「指紋登入」部分Google服務

2019-08-14 15:35

UMAJI結合線上支付和旅運規畫 吸引日本取經

2019-08-14 10:17

UMAJI App整合鐵公路票證、Ubike取車 最快年底上路

2019-08-14 10:17

網友稱Line「一人群組」超方便 內行人公布自己超狂用法

2019-08-13 16:19

使用隱藏版功能 LINE也能加文字外框、粗斜體

2019-08-13 09:41

Google助理變「台」了！吃喝玩樂一問就知 開車也能輕鬆用

2019-08-12 16:17

快下載LINE主題「小美人魚」 限時免費3天

2019-08-10 20:06

如何重灌Mac電腦？ 還能自動更新為最新版本

2019-08-08 20:23

LINE隨你填貼圖好用嗎？網友解答各種「超狂功用」

2019-08-07 15:39

Google計畫在新版Chrome瀏覽器加入可強制讓網頁以黑暗模式呈現的選項

2019-08-07 10:18

快來試試！iOS限定輸入關鍵 LINE聊天室放「煙火」

2019-08-02 15:58

LINE iOS版快更新！聊天室選單進化 訊息向左滑直接回覆

2019-07-31 17:24

全台首創！用手機召喚均一小老師 連程式設計都免費教

2019-07-31 14:28

懷疑另一半有鬼？ 一招讓Line隱藏訊息無所遁形

2019-07-30 13:33

拆分獨立後的新版Cortana反應速度更快 支援對話式互動

2019-07-30 09:04

Windows開始選單又要改了？微軟意外公開了全新設計

2019-07-29 19:10

Word別再猛敲空白鍵了！排版實用「定位點」功能

2019-07-29 17:14
看更多

熱門文章

台灣之星率先引爆戰火 中華電299方案交鋒

2019-09-03 21:58

專家：基於這考量 蘋果不推口袋型小iPhone

2019-09-03 23:17

授權費談不攏 逾13萬戶下月恐斷訊22個有線電視頻道

2019-09-03 22:21

9月電信省很大 全民同享台星學生價 中華電信大送上網量

2019-09-04 11:51

首波用於超過125款筆電，Intel第10代Core i處理器擴大應用

2019-09-04 09:34

60處稀有寶可夢地點曝光！10月新北開抓

2019-09-04 15:29

iPhone Xs保固內被要求付1萬9千元維修 民眾氣炸

2019-09-04 19:35

駭客用AI仿冒能源CEO語音下令 員工秒匯出24萬美元

2019-09-04 16:58

被告了！Facebook照片自動tag朋友功能 即起預設為關閉

2019-09-04 14:50

救買氣 蘋果傳明年春季推平價版iPhone

2019-09-04 19:05

Android 10釋出正式版本更新，新增助聽器連接等應用功能

2019-09-04 09:33

Intel加倍推動Project Athena設計 串接更大市場生態體系

2019-09-04 09:34

Youtuber精湛手藝為蘋果鍍金 手工打造18K金AirPods

2019-09-04 17:02

新款Apple Watch 將會加入睡眠品質追蹤功能

2019-09-04 09:33

晶豪科傳捷報 打進京東智慧音箱供應鏈

2019-09-04 12:54

家用電玩模擬器開發團隊運用Google翻譯轉換遊戲文字

2019-09-04 09:33

三星首款A系列5G手機韓國率先開賣 鎖定直播族群

2019-09-04 14:44

規範AI、大數據應用 歐盟將提新法

2019-09-04 00:25

韓國追楓正當紅 遠傳漫遊上網吃到飽每日只要99元

2019-09-04 12:35

vivo將在上海揭曉螢幕顯示佔比更近100%的NEX 3 5G

2019-09-04 09:30

微星揭曉搭載Intel Comet Lake處理器的全新創作者筆電

2019-09-04 09:30

三星首款中間價位5G連網手機Galaxy A90 5G 預計先在韓國推出

2019-09-04 09:32

圓展新4K視訊Soundbar有獨家智慧取景與發言人追蹤功能

2019-09-03 21:36

Lightroom行動版不只修片 還藏了強大專業相機功能

2019-09-04 20:19

Facebook宣布 將在台推動數位公民培養計畫

2019-09-04 18:12

電競市場太夯 宏碁首推電競社群平台

2019-09-04 19:20

IFA展 LG推全新語音App與AI顧客維修服務

2019-09-04 18:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top