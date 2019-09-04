Lightroom行動版不只修片 還藏了強大專業相機功能

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相信許多影像愛好者，對於Lightroom不感陌生，而Lightroom也從桌機版，跨入了行動裝置，但在功能上，卻一點也不馬虎，由其在照片的調校，與桌機版極為相近，幾乎可以不用開電腦，直接在手機就可以完成修片的大小事，除此之外在行動版的Lightroom中，還內建了專業的相機拍攝模式，立即將手機的相機功能大解放。

且更酷的一點是，Lightroom的相機功能不但免費，且可以調整的手機中的ISO、快門、白平衡，甚至還可切換鏡頭焦段，以及設定影像的格式，而這麼強大的相機功能，相信許多朋友，可能沒有注意到，而梅干也是最近才發現到，原來Lightroom的行動版竟然是如此的強大，因此身為Lightroom的愛好者，現在也一塊來看看吧！

Lightroom

Step1

當安裝完畢，並開啟Lightroom後，再點右下的相機圖示，就可進入它的相機拍攝模式。

Step2

再切到專業模式後，就會看到有許多的自訂選項，像是常用的ISO，就可從25~800，當向下拉到虛線的地方為自動。

Step3

Sec則是快門，同時可設定的範圍從1/4~1/10000，當過曝還會出現斑馬紋，貼心提醒。

Step4

當手機內建雙鏡頭時，就可從右邊的鏡頭圖示來作切換。

Step5

甚至還可設定影像的格式，預設為DNG。

Step6

而這就是透過Lightroom所拍攝出來的畫面，效果還是挺不錯的，有裝Lightroom行動版的朋友，不妨可試試看囉！

《原文刊登於梅問題教學網，由梅干撰寫，聯合新聞網獲權轉載。》