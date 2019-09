手機系統及安全更新排行:Nokia居冠、OPPO售後不理

圖為5鏡頭設計的Nokia 9 PureView。 圖/HMD Global提供 分享 facebook 市場調查公司Counterpoint Research公布了「手機作業系統及安全性更新(Software and Security Updates: The Missing Link for Smartphones)」調查白皮書,直接先看兩大結論:

1. 主要手機品牌中,只有不到三分之二的中低階(定義在 200 美元以下)的智慧型手機,能夠更新到最新的 Android 作業系統版本。相較之下,Nokia 更新了超過 90% 的中低階手機,因此取得優勝。

2. 只有大約四分之一的旗艦版安卓手機可更新至最新作業系統版本(目前是 Android 9.0 ,也就是 Android Pie )。

此報告的調查內容為「各家手機使用的作業系統版本」與「推出更新所花的時間多寡」,調查對象涵蓋了 2018 第三季以後售出的手機。

Source: Counterpoint Research White Paper: “Software and Security Updates: The Missing Link for Smartphones” 分享 facebook

調查結果顯示,在十大製造商中, Nokia 對售後的更新最為負責,高達 96% 的型號都已獲得最新系統 Android 9.0;三星居次,有 89% ;第三名為小米的 84%;再來則是華為的 82%。

除了上述四大品牌之外,其他業者則是大幅落後:

聯想更新比例僅有 43%,並有高達 48% 的裝置仍停留在 Android 8.0;全球市佔率節節高升的 OPPO 更新至 Android Pie 的裝置只有 35% ,甚至還有將近 13% 的手機仍在 Android 7.1 上運行。vivo 更慘,更新到 9.0 的手機只有 18% 。

Source: Counterpoint Research White Paper: “Software and Security Updates: The Missing Link for Smartphones” 分享 facebook

Nokia 也是最快發布手機系統更新的品牌,在新版本作業系統發佈的一年之內,便會更新至其 94% 的產品上;OPPO 為旗下產品推送更新的速度則是非常緩慢,在長達 9 個月後才發布更新,在所有廠牌中排名倒數第二,僅勝過三線品牌 Alcatel。

Counterpoint Research 的研究總監彼得・理查森(Peter Richardson )強調,「『手機作業系統及安全性更新』是安卓手機較少被關注到的層面,製造商不重視、消費者意識也不高,據我們的調查,它不在消費者關心的前十大條件中。

「不出所料地,大型製造商在作業系統及安全性的定期更新上面並不用心,儘管智慧型手機的許多關鍵功能(包括電池壽命、處理器、相機和內部存儲)都與操作系統的性能相關。我們相信它對整體消費者體驗來說很重要。」

消費者持有旗艦級手機的平均時間持續在增加,近期的調查是接近 30 個月。當他們更換手機時的花費也更多。

顯然「手機作業系統及安全性更新」將對消費者體驗越來越重要,並且很可能會得到消費者更廣泛的認知, Counterpoint Research 認為設備製造商需要更努力,以為用戶帶來定期的更新。

《本文作者蜜雅,原文刊登於合作媒體INSIDE,聯合新聞網獲授權轉載。》