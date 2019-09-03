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手機系統及安全更新排行：Nokia居冠、OPPO售後不理

2019-09-03 19:04INSIDE

圖為5鏡頭設計的Nokia 9 PureView。 圖／HMD Global提供
圖為5鏡頭設計的Nokia 9 PureView。 圖／HMD Global提供
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市場調查公司Counterpoint Research公布了「手機作業系統及安全性更新（Software and Security Updates: The Missing Link for Smartphones）」調查白皮書，直接先看兩大結論：

1. 主要手機品牌中，只有不到三分之二的中低階（定義在 200 美元以下）的智慧型手機，能夠更新到最新的 Android 作業系統版本。相較之下，Nokia 更新了超過 90％ 的中低階手機，因此取得優勝。

2. 只有大約四分之一的旗艦版安卓手機可更新至最新作業系統版本（目前是 Android 9.0 ，也就是 Android Pie ）。

此報告的調查內容為「各家手機使用的作業系統版本」與「推出更新所花的時間多寡」，調查對象涵蓋了 2018 第三季以後售出的手機。

Source: Counterpoint Research White Pape...
Source: Counterpoint Research White Paper: “Software and Security Updates: The Missing Link for Smartphones”
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調查結果顯示，在十大製造商中， Nokia 對售後的更新最為負責，高達 96% 的型號都已獲得最新系統 Android 9.0；三星居次，有 89% ；第三名為小米的 84%；再來則是華為的 82%。

除了上述四大品牌之外，其他業者則是大幅落後：

聯想更新比例僅有 43%，並有高達 48% 的裝置仍停留在 Android 8.0；全球市佔率節節高升的 OPPO 更新至 Android Pie 的裝置只有 35% ，甚至還有將近 13% 的手機仍在 Android 7.1 上運行。vivo 更慘，更新到 9.0 的手機只有 18% 。

Source: Counterpoint Research White Pape...
Source: Counterpoint Research White Paper: “Software and Security Updates: The Missing Link for Smartphones”
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Nokia 也是最快發布手機系統更新的品牌，在新版本作業系統發佈的一年之內，便會更新至其 94％ 的產品上；OPPO 為旗下產品推送更新的速度則是非常緩慢，在長達 9 個月後才發布更新，在所有廠牌中排名倒數第二，僅勝過三線品牌 Alcatel。

Counterpoint Research 的研究總監彼得・理查森（Peter Richardson ）強調，「『手機作業系統及安全性更新』是安卓手機較少被關注到的層面，製造商不重視、消費者意識也不高，據我們的調查，它不在消費者關心的前十大條件中。

「不出所料地，大型製造商在作業系統及安全性的定期更新上面並不用心，儘管智慧型手機的許多關鍵功能（包括電池壽命、處理器、相機和內部存儲）都與操作系統的性能相關。我們相信它對整體消費者體驗來說很重要。」

消費者持有旗艦級手機的平均時間持續在增加，近期的調查是接近 30 個月。當他們更換手機時的花費也更多。

顯然「手機作業系統及安全性更新」將對消費者體驗越來越重要，並且很可能會得到消費者更廣泛的認知， Counterpoint Research 認為設備製造商需要更努力，以為用戶帶來定期的更新。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

作業系統AndroidNokiaOPPO

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