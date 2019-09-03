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微軟開始測試直接從雲端下載Windows 10的重新安裝功能

2019-09-03 13:25楊又肇

在稍早透過Windows 10 Insider Program釋出新一波預覽版本裡，微軟終於比照蘋果讓系統安裝檔案可透過網路下載，使用者在重新安裝作業系統時，終於可以不必預先下載Windows 10 ISO檔案，並且再找個USB隨身碟製作成系統安裝工具等繁瑣流程，直接連接網路即可透過微軟伺服器下載安裝檔案。

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之所以會有這樣的調整，多半也是因為目前的筆電幾乎已經不再配置光碟機，就連USB連接埠也逐漸改為USB Type-C形式，因此對於一般使用者而言，想要重新安裝作業系統其實相對會變得更加麻煩。

或許基於這樣的考量，加上蘋果先前已經施行多年直接透過雲端伺服器提供下載安裝作業系統的服務，因此微軟也預期在接下來的Windows 10更新加入此項安裝模式，讓使用者可以直接連接網路即可重新幫筆電、桌機重新安裝作業系統。

不過，相較蘋果旗下Mac裝置在全球筆電與桌機佔比仍不算高，使用Windows 10作業系統的裝置目前已經累積超過8億，或許微軟也會在接下來的預覽版本確認此項功能是否能順利推行，或是可能造成本身伺服器運作負擔過大。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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