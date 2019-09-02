Google：iPhone被入侵 恐是陸針對維吾爾族穆斯林之舉

惡意網站透過尚未公開的軟體漏洞悄悄入侵iPhone，竊取的數據資料，可能被用於針對中國新疆自治區維吾爾穆斯林少數民族的國家贊助活動。 歐新社資料照 分享 facebook Google 資安團隊 Project Zero 上週公佈，有不少惡意網站透過尚未公開的軟體漏洞悄悄入侵 iPhone，竊取使用者手機裡的照片和訊息、追蹤手機目前即時定位資訊，甚至獲取使用者在手機上儲存的各個密碼，時間至少長達兩年。

不只 iPhone，安卓、Windows 系統也受害

根據 TNW 報導，這些竊取的數據資料，可能被用於針對中國新疆自治區維吾爾穆斯林少數民族的國家贊助活動。消息人士透露，這些惡意網站主要針對宗教團體，iPhone 使用者只要造訪過惡意網站，就會感染惡意代碼；由於駭客可以取得 iPhone 裝置最高等級的「Root」權限，因此可以隨意獲取受害者消息、密碼，並追蹤他們的即時位置。

不只如此，根據 Forbes 報導，這些惡意網站也會針對 Android 系統和微軟 Windows PC系統。隨著維吾爾族民眾常用的手機或電腦系統不斷改變，這些攻擊方式也會隨之更新鎖定的系統。

除了維吾爾族民眾，這些惡意網站也入侵不少非維吾爾族人。從 2017 年至今，這些惡意網站每週都有成千上萬個訪客。

中國用「高科技」，長期監控新疆自治區

雖然 Google 資安團隊 Project Zero 上週所發佈的分析報告中，並沒有透露這些惡意網站的名稱和這些攻擊行為背後的主導者；但評論認為，如果這些發現屬實，代表中國政府一直在鎮壓新疆自治區的各種政治、宗教異議活動。

長期以來，中國認為該地區是分離主義者、恐怖主義者和宗教極端份子的「溫床」，因此該地區的大宗居民一直受到監視和迫害。這些監視也極為「高科技」，除了把無人機群偽裝成鳥類來監視維吾爾族群和穆斯林族群，他們的微信對話也長期受到監控，甚至還收集維吾爾族群的 DNA 樣本、指紋、眼睛虹膜、語音樣本、血型等個人生理特徵資料。

截至去年為止，已經有超過 200 萬維吾爾族和穆斯林少數民族被迫進入集中營，要求他們放棄伊斯蘭信仰，並接受共產黨理念宣傳。種種行為，也促使超過 20 個國家呼籲中國停止大規模拘留行動。

而此次爆發 iPhone 重大安全漏洞，甚至可被駭客獲取個人隱私資料，也反映蘋果必須在旗下產品的隱私、安全保障中有更積極作為。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》