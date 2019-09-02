耗時三年 Windows 10在系統市佔率終於超過50％

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Netmarketshare公布2019年8月作業系統統計分析，Microsoft微軟表現亮眼，自2015年7月29日Windows 10系統發行迄今，等了4年這操作系統的市佔率終於成功達到50%。而在瀏覽器部分，無論是行動或電腦瀏覽器，Microsoft Edge和Internet Explorer 的市佔率都出現了小幅下滑。

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在操作系統部分，Windows 10提升約2%、市佔率50.99%；排第二的Windows 7市佔率下滑至30.44%。而排在第三位的 macOS 10.14 市佔率 5.95%。雖然操作系統部分為微軟帶來了好消息，但隨著 Windows 7 到達生命週期盡頭，還有將近 30% 的使用者需要從 Windows 7 升級到 Windows 10。

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瀏覽器部分，Microsoft Edge 仍在苦苦掙扎，市佔率略有下降。同時 Google Chrome 也下降到 67.22%，第二名是 Mozilla Firefox 市佔率 8.43%。緊追在後的是 Internet Explorer 市佔率為 7.50%，排在第四位的是微軟 Microsoft Edge 市佔率只有 6.34%。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》