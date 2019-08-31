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Excel公式別再錯 「絕對位置」是什麼？

2019-08-31 14:35麥斯雞

有使用EXCEL的人，也許聽過絕對與相對位置這個東西，但是真正在操作上常常會腦袋轉不過來，怎麼複製怎麼錯，到底這些公式怎麼寫呢?今天就來替大家解惑一下。

使用版本: office 2016

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基本介紹

[相對位置 v.s 絕對位置]

*相對位置 : 根據系統的原設定，當你複製一個儲存格的公式到另一格時，系統會自動依據相對位置來做公式的調整。

*絕對位置 :只需要動動手指頭，在欄或列前面加上一個$的符號，用$收買過後，他們就會乖乖不動，不會因為複製而自動調整公式。

*口訣:拿了錢就不准動

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#添加絕對位置的方法有兩種:

1.直接在欄或列前加$

2.按F4在四種模式中切換

實際演練

假設月光族小美為了擺脫月底吃土，決定著手製作薪水分配表，但是剛開始還沒搞懂絕對位置的小美，好像出來點問題。

[相對位置] 我們需要認識絕對位置的理由?

小美想算出各項預算，佔自己薪水的百分之幾，第一格C6/C4還是正確的，但是如果直接下拉複製公式，電腦會自動依照相對位置幫你填入對應儲存格，這樣百分比會整個亂掉，讓我們恭喜小美下個月繼續吃土(歪)。

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[絕對位置] 如何算出正確的百分比呢?

我們知道這個預算百分比的分母一定要是每月薪水，代表不管怎麼樣他就是不能改變，我們只需要在他的欄列前面加上$(成功賄賂)，小美就有機會擺脫月光的命運。

公式怎麼看

[公式現形/隱藏記]

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▲Ctrl+ ~

同事看到小美製作的薪水分配表，想要一窺她到底都用了哪些公式，要怎麼讓這些公式現出原形呢，其實很簡單只要記住這一組快捷鍵。

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《原文刊登於麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載，非經授權不得轉載。》

ExcelOffice

麥斯雞

想法單純的平凡上班族，透過教學以及生活隨筆與世界搭起連結；複雜的生活，希望可以在其中，找到屬於我們的日常公式。

https://medium.com/@saveyourwork
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