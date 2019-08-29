下載量超高App一夕變惡意軟體 Google緊急下架！

掃描全能王官網截圖 分享 facebook

掃描全能王（CamScanner）是一個非常受歡迎的Android app，可以掃描照片及文件，並儲存為高畫質的影像。在iOS跟安卓均有上架，下載量高（超過1億）、評價星等也高，為市面上最熱門的掃描軟體之一。

然而，卡巴斯基的網際網路安全研究人員表示，他們發現最新版本的應用程式中包含提供廣告的惡意程式碼。掃描全能王（CamScanner）一夕之間儼然成為惡意軟體的傳遞工具！

卡巴斯基將這個惡意模組命名為「Trojan-Dropper.AndroidOS.Necro.n」，此木馬程式能夠向使用者顯示侵入式廣告、自動生成廣告點擊、製造訂閱、或甚至窺探登錄憑證。

研究人員建議，所有有安裝這款軟體的人應該立刻移除。但是，部分來自中國的手機，是預先安裝了這款軟體，有可能無法移除。

此應用程式的開發公司為：上海合合信息。並且在中國有發生一些其他的災情，如強制綁定支付寶、自動續約付費會員、買月費會員扣繳包年費用⋯⋯等等。

經確認，目前Google Play上面，「掃描全能王」已經是下架狀態。

BBC（英國廣播公司）已經向卡巴斯基詢問CamScanner的iPhone版本是否也受到了惡意程式碼的影響。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》