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果粉快更新！蘋果爆重大漏洞緊急釋出最新iOS 12.4.1

有重大漏洞快更新！蘋果緊急釋出最新iOS 12.4.1

2019-08-27 18:37INSIDE

蘋果今日緊急釋出iOS 12.4.1最新版本，重新修復先前舊版本系統的重大安全漏...
蘋果今日緊急釋出iOS 12.4.1最新版本，重新修復先前舊版本系統的重大安全漏洞。 路透資料照
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各位果粉們，7月時是否有把系統更新到iOS 12.4？讀者若有更新趕快再更新最新版本吧！蘋果今日緊急釋出iOS 12.4.1最新版本，重新修復先前舊版本系統的重大安全漏洞。

根據外媒 Vice 報導，蘋果在今年 7 月發佈 iOS 12.4，更新之前修補過的 bug；沒想到上週時，iPhone 駭客和翻牆團隊發現蘋果系統有重大安全漏洞，並利用這個漏洞發佈翻牆軟體工具，導致升級到 iOS 12.4 版本的 iPhone 使用者差點被攻擊。

因此，蘋果立刻修復安全漏洞，並緊急重新發佈最新版本iOS 12.4.1，同時呼籲各個使用者儘快更新。

專門研究 iOS 駭客攻擊的安全研究人員日前曾經警告，惡意駭客可能會利用蘋果引入舊版本的時候，把舊有安全漏洞與其他漏洞連結，以便攻擊 iPhone 使用者。同時，另一位研究人員也表示，如果駭客可以取得 Safari 瀏覽器的安全漏洞，就可以藉著蘋果重新引入舊版本的安全漏洞，來破解任何一款 iPhone。

但蘋果並未回應任何評論，僅在發佈最新版本時一併感謝 Google 研究員發現了原始bug，也感謝推出翻牆工具軟體、代號「Pwn20wnd」的開發者。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

iOS蘋果駭客iPhone

INSIDE

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