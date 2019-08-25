微軟開始向一般消費者釋出相對穩定的新Edge瀏覽器beta測試版本

分享 facebook 去年宣布採用Chromium架構打造，並且針對開發者提供前期測試版本之後，微軟稍早終於針對一般消費者提供更趨穩定的Microsoft Edge瀏覽器beta測試版本，讓Windows 10與macOS作業系統使用者能體驗新版瀏覽器特色。

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同時就微軟說明，未來將會以6週為週期更新，但Canary與開發者版本則依然會以更快週期更新，其中Canary將在每天更新，開發者版本則會在每週進行更新。至於正式版本預計釋出時間，微軟暫時還沒有具體消息。

換上Google Chromium架構，微軟表示新版Microsoft Edge瀏覽器仍可相容既有針對IE瀏覽器打造的網頁內容，而原本IE瀏覽器早已在微軟轉向推廣Microsoft Edge瀏覽器時，維持停滯在IE 11版本階段，甚至在起始畫面加入推薦使用Microsoft Edge瀏覽器的敘述。

新版Microsoft Edge瀏覽器將會加入深色模式、隱密瀏覽模式、支援Bing翻譯功能，同時也會讓瀏覽效率大幅提昇，預計在接下來的更新加入阻止網頁自動播放影音內容，改善網頁捲動特性，另外也能加入網頁收藏按鍵功能，讓使用者更方便收藏喜好網頁內容。

預計在10月更新中，微軟也會在新版Microsoft Edge瀏覽器加入以手寫筆直接簽署PDF文件，並且可在新標籤頁面設置個人喜好桌布或影像，另外也會將處理器與記憶體資源佔用比例進一步降低。

而目前僅先針對Windows 10與macOS釋出beta測試版本，預計後續也會開放更多平台版本進行測試。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》