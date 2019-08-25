Google宣布 經典版Hangouts延到2020年6月結束服務

2019-08-25 18:43 聯合新聞網 三嘻行動哇 Yipee!



圖片及資料來源：9to5google 分享 facebook

Google Hangouts可以傳送訊息、進行語音和視訊通話，但為了更貼近市場需求，Google 在 2019 年初公開宣布把Hangouts分拆為 Hangouts Meets視訊功能及 Hangouts Chat聊天功能，並預計2019年10月將關閉G Suite用戶的經典版Hangouts App。

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然而計劃趕不上變化，日前Google宣布Hangouts的使用期限將延長到2020年6月。

原本Google公布的計畫中，當Hangouts停止服務後，G Suite用戶可使用Chat代替。在2019年4月至9月期間，用戶仍可繼續使用Hangouts基本功能，並透過Chat發送訊息，並計畫在2019年10月Hangouts將結束G Suite套件。

而根據Google的G Suite官方部落格最新資料，公司聽到許多用戶的反應與要求，希望有更多時間能從經典版Hangouts移轉到Hangouts Chat，因此公司決定將最終過渡期延長到2020年6月。在這段延長的過渡期間內，使用者可繼續使用經典版Hangouts，官方也會繼續改善Hangouts 的功能。

但為了加速用戶移轉到 Hangouts Meets 及 Hangouts Chat ，G Suite 管理員可透過 Accelerated Transition Program 計畫加速遷移計劃，一旦加入這項計畫，將會立即自動禁用 Hangouts，讓用戶能儘速轉移習慣 Hangouts Chat。

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