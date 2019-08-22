LINE主頁開放更新 好友、官方帳號從此分清楚

LINE稍早宣布在台開放全新主頁，藉此讓LINE服務變得更容易使用。

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在全新主頁設計中，將把原本的「好友」分頁變更為主頁，區分為「好友」、「官方帳號」、「服務」、「貼圖」、「主題」五種分類，並且可透過點選或左右滑動方式切換，讓使用者能以不同入口使用LINE服務，並且更直覺找到個人所需服務項目。

其中，在新的主頁設計將會把「好友」與「官方帳號」分開，讓使用者能更容易區分日常生活中真實互動的親朋好友，並且在「官方帳號好友」中確認各個廠商、服務最新動態，不會像過往全數合併在相同分頁，讓使用者無法直覺找到好友。

而在其他分頁分類，則可更容易透過主頁方式瀏覽，讓使用者更容易使用諸如貼圖小舖等服務項目。

新版主頁設計目前僅先開放Android平台版本使用，同時LINE app必須更新到最新版本，iOS平台版本則預計會在後續釋出。至於主頁設計目前也僅在行動版app提供，並未包含電腦平台版本。

另外，iOS平台版本的操作手勢也計畫調整為與Android平台版本相同，例如原本在好友列表透過左滑顯示「隱藏」或「封鎖」的模式，將會改為長按跳出操作動作選項，藉此讓使用操作更加直覺。

新舊「好友」介面比較：

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新舊「官方帳號」介面比較：

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新舊「貼圖／主題」介面比較：

分享 facebook 新舊「服務」介面比較：

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新舊iOS手勢操作模式比較：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》