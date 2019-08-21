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LINE全新「主頁」登場！好友頁面變5主題入口

2019-08-21 17:45台灣醒報 記者章文╱台北報導

LINE中的「好友」頁面更新為「主頁」。(LINE提供)
LINE中的「好友」頁面更新為「主頁」。(LINE提供)
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LINE全新「主頁」正式上線 ！LINE 21日宣布全新「主頁」在台上線！為便利用戶通往LINE旗下各項服務的重要入口。LINE將「好友」頁面更新為「主頁」，以好友、官方帳號、服務、貼圖、主題等五個主題，讓用戶左右滑動切換不同主頁中的入口。但新主頁只在Android更新到最新版本，才可顯示，蘋果家族的iOS用戶尚需等候版本釋出，才可顯示「主頁」。

可切換不同入口

首先，五種分類入口收納好友名單與各式服務，左右滑動就能瞬間切換。主頁的位置，就是原來的「好友」頁面。在全新「主頁」中，共有五種分類入口，分別為好友、官方帳號、服務、貼圖、主題，只要點選分類入口的小圖示、或在介面上左右滑動，就能瞬間切換不同入口。

同時，好友名單與重要的LINE設定按鍵都保留在主頁中。此外，「好友」與「官方帳號好友」，在新的主頁中被分開來，各有其所，好友入口裡的，就是日常的朋友、同事、家人等，而官方帳號入口裡的就是用戶加過的官方帳號好友。

新首頁只適用手機

除了好友名單以外，還可以看到主頁中有各式各樣的服務。用戶所熟悉的貼圖與主題，現在也可以從主頁中。相較於原有的貼圖小舖與主題小舖，主頁中的貼圖與主題入口，以更為精選的方式，讓用戶掌握每日必逛、最新最熱門的貼圖與主題。此外，目前有12項服務在服務入口中，清楚列出LINE在台灣推出的各式服務。

目前主頁僅在LINE手機應用程式中，不包括電腦版等手機以外的版本。

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