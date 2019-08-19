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Windows當掉出現「錯誤報告工具」有用嗎？微軟解答

2019-08-19 15:42T客邦

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每個Windows系統的使用者，一定對於某些程式崩潰之後出現的「錯誤報告工具」不陌生。這個工具號稱能夠連網幫你尋找解決方案。不過，大多數情況下，使用者也不會對這個「錯誤報告工具」抱有什麼期待，往往發生過一次的問題會在往後很長一段時間會重複發生。

那麼，這個「錯誤報告工具」是真的有用嗎？還是只是一種類似安慰劑的效果，微軟只是想讓你感覺安心而已？針對這個問題，有網友在國外的Quora上面提問，而微軟的Windows Update Agent軟體開發團隊的Mark Phaedrus回答了這個問題。

這位網友的問題問的很直接：當應用程式當掉後，有時會跳出一個視窗表示「Windows正在連線幫你檢查這個程式的解決方案....」，這個時候它是真的有在做事嗎？如果是的話，為什麼我從來沒聽說過他真的有幫我們解決過問題？

Mark Phaedrus則最近回答了這個問題。他表示這個叫做「Windows Error Reporting」系統的機制原理流程簡單解釋如下：

步驟1：應用程式當掉

步驟2：Windows 錯誤檢查機制啟動，首先會嘗試去獲取程式當掉的當下，正在做什麼工作的關鍵資訊

步驟3：透過上面獲取的資訊，來為這個當機資訊建立一個「Bucket Signature」，這是用來識別當機崩潰的一個簡單方法。因為儘管開發者無法透過一個單一的當機事件的「Bucket Signature」去瞭解這次的當機原因是什麼，但是如果有兩種不同的當機事件，有相同的「Bucket Signature」資訊的話，那麼就可以透過這種方式來判斷當機的原因。

步驟4：如果用戶在系統設定中設定允許上傳的話，「Windows Error Reporting」系統會將這次的「Bucket Signature」傳送給微軟。

所以我們可以知道，當應用程式當機之後，你看到這個「Windows正在連線幫你檢查這個程式的解決方案....」視窗跳出，實際上表示的就是系統正在抓取這個應用程式當機時的關鍵資訊，然後為這個當機關鍵資訊建立「Bucket Signature」，並且把這個資訊上傳到微軟。

三種不同的處理結果

而Mark Phaedrus解釋，隨著將「Bucket Signature」上傳到微軟之後，依照不同的情況，主要會有三種結果：

（1）微軟未能找到與你相同的「Bucket Signature」：這時伺服器那邊會僅僅記錄你上傳的這個當機的的「Bucket Signature」，並不會回饋給你任何後續的資訊。

（2）伺服器發現他們先前已經有大量相同的「Bucket Signature」，但還沒有解法：此時微軟會將相關的資訊指派給開發團隊去進行分析，但他們可能需要更多進一步的資訊，才能找到原因完成修復。

（3）已經有現成的解法，有相對問題的修復方式可以提供：伺服器這時就會向用戶的電腦回傳通知，有時會附有相關的連結，告訴你『你可以怎麼怎麼做來解決該問題』。

因此，從上面的流程可以知道，不同的狀況下會有不同的處理模式。因此，如果你沒有收到回應，那就表示你的問題可以比較罕見，或是還在等待解決之中。

不過，就算你是狀況三，有現成的解法你就真的能夠解決你目前的問題嗎？其實恐怕也未必。依照小編自己的經驗，有時微軟回傳提供的解法，有時也不見得就百分百真的有用。甚至有時可能就是硬體太過老舊，新的系統（或舊的系統）不支援。

新聞來源：quora

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows微軟軟體作業系統

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