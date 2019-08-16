Mozilla在Firefox 70將開始導入全新品牌標誌、取消「Quantum」字樣

在稍早釋出最新Nightly測試版本中，Mozilla終於準備在版號70的Firefox瀏覽器啟用全新品牌標誌，同時先前會在瀏覽器名稱後方加上的「Quantum」字樣，在新版本中則是消失。

分享 facebook

Mozilla在稍早時候就已經透露準備再次更換品牌標誌消息，而上週末釋出的Nightly測試版本裡，則是正式換上全新設計標誌，讓Firefox的火狐形象進一步簡化，但仍保留原本標誌基礎視覺。

此次針對開發者、技術嘗鮮者釋出Nightly測試版本後，預計會在幾週後釋出beta測試版本，接下來才會釋出正式版本，因此目前在Nightly測試版本雖然是以藍紫配色呈現，但預計在正式版本就會換上原本紅黃配色。

而從版號57開始加上的「Quantum」字樣，在此次測試版本中則是消失，原本是Mozilla用於強調新版Firefox換上全新Quantum引擎，藉此讓瀏覽器能以更少記憶體使用佔比開啟網頁，同時也能以更快效率瀏覽內容，讓Firefox瀏覽器能進一步與Google Chrome瀏覽器抗衡。

此次在新版瀏覽器取消使用「Quantum」字樣，或許意味Mozilla認為市場已經知曉換上Quantum引擎的Firefox瀏覽器特色，因此沒有必要持續在瀏覽器名稱加以宣傳。

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》