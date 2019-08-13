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豪雨釀土石流！屏東上千戶停電 春日鄉停班停課一天

使用隱藏版功能 LINE也能加文字外框、粗斜體

2019-08-13 09:41聯合新聞網 綜合報導

社群通訊軟體LINE的隱藏版功能你知道嗎？ 圖／聯合報系資料照片
社群通訊軟體LINE的隱藏版功能你知道嗎？ 圖／聯合報系資料照片
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通訊軟體LINE是國人最廣泛使用的聊天APP，而它的隱藏版功能你知道嗎？傳送訊息時，只要加上幾個簡單的符號，文字就能變成粗體 、斜體，甚至要加文字外框或變換字體顏色為紅色也能輕鬆做到，不過，只有電腦版可以使用，如果使用手機版還是看不到的！

1.字體加粗

如果想要將字體變成粗體，只要在文字前後加上米字鍵「*」，並在*號前後加上空白鍵。

例如：今天午餐要吃什麼呢？

做法：今天 *午餐* 要吃什麼呢？

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2.字體變斜體

如果想要將字體變成斜體，只要在文字前後加上底線「_」，並在_號前後加上空白鍵。

例如：今天天氣好嗎？

做法：今天 _天氣_ 好嗎？

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3.字體變紅字

如果想要將字體變成紅字，只要在文字前後加上重音符號「`」，並在`號前後加上空白鍵。

例如：下班要去看電影嗎？

做法：下班要去 `看電影` 嗎？

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4.文字加外框

如果想要將字體加上外框，只要在文字前後加上三個重音符號「```」，並在```號前後加上空白鍵，注意：重音符號前後會自動換行唷。

例如：號外號外~業績達成！老闆今晚要請吃大餐。

做法：號外號外~ ```業績達成！``` 老闆今晚要請吃大餐。

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學會以上小技巧，交待事情會更清楚明瞭，再次提醒，只有電腦版看的到效果唷，送出訊息之前，檢查一下是否符號前後都加上空白鍵呢。

LINE

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