如何重灌Mac電腦？ 還能自動更新為最新版本

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很多人都說使用Mac好處是幾乎不太需要重灌，這和早期使用Windows有很大的差異，我記得以前Windows過一段時間系統就會開始卡卡的，如果花點時間重新安裝系統就能有獲得一台新電腦的感覺，所以使用Windows期間練就一身重灌技巧（但我不確定Windows現在是不是還是如此）。不過 macOS 也不是這麼無懈可擊，印象中我曾重新安裝過幾次系統，包括前幾年硬碟有問題被召回和重新將磁碟格式化為蘋果檔案系統（APFS）。

或許不是每個Mac使用者都會碰到，但如果有朝一日你想重灌 macOS 系統，也可以直接參考本文教學，自己動手操作而不需花錢請別人幫忙（而且還得把機器留下來，對於檔案安全來說相對也比較不安心）。

Mac 重灌方式很簡單，不用像 Windows 必須去下載安裝映像檔或程式，透過內建的 OS X 工具程式就能在重開機時進入安裝功能，自動從網路下載 macOS。

不過在重新安裝 macOS 前，還是要再次提醒「請先備份好手邊的重要資料」，無論你是透過使用雲端硬碟像是 iCloud 同步檔案，或使用實體裝置 Time Machine 備份，先把重要資料儲存起來就能放心重新安裝，安裝後再進行回復即可。

因為最近將平時外出使用的 MacBook Air 2012 重新更換電池，用以解決電池老化導致電腦續航力不足問題，於是就花了一些時間更新一下系統，順便把這段過程寫成教學，提供給有需要的讀者參考。

重新安裝macOS教學

1. 回復為原廠設定，使用最初的macOS版本

以下是使用 MacBook Air 2012 年中、macOS 10.14 Mojave 做為範例，而我原有系統是 macOS 10.12 Sierra ，出廠時預先裝載的是 OS X 10.8 Mountain Lion。如果要重新安裝務必要在有無線網路的環境才行，沒有網路的話請參考以下教學：

●重灌Mac必備！製作macOS可開機USB系統隨身碟教學

進行接下來的操作前務必先備份手邊的重要資料。

STEP 1

首先，開機時在蘋果畫面出現後立即按下組合鍵（來源）：

●Command（⌘）-R ：安裝 Mac 上所安裝的最新版 macOS。

●Option-⌘-R ：升級到與 Mac 相容的最新 macOS。

●Shift-Option-⌘-R ：安裝 Mac 隨附的 macOS，或仍提供使用的最接近版本。

就我的狀況來說，如果我要停留在 10.12 但是升級到 10.12.6，就使用同一個組合鍵；如果我想要升級至當前最新的 10.14 Mojave（最新版為 10.14.6）那就使用第二個組合鍵；若要回到一開始出廠時提供的 10.8 Mountain Lion 就使用第三個組合鍵（如果最早版本已經不再提供就會選擇最接近的版本）。

STEP 2

進入工具程式前 macOS 會要求使用者連線到可用的 WiFi 無線網路。

STEP 3

接著就能從 OS X 工具程式裡點選「重新安裝 OS X」，這也是最簡單、快速重製系統並恢復到原廠設定的方式。在工具程式中還能選擇從 Time Machine 備份回復（如果是 macOS 損毀而無法正常進入系統時也可以在這裡復原），另外還有最重要的「磁碟工具程式」。

一般來說，我會習慣到「磁碟工具程式」裡利用「清除」功能將磁區全部刪除，然後重新分割為自己需要的配置方式，不過要注意的是這作法就如同格式化磁碟，硬碟裡原有的檔案都會全部消失，無法復原，記得要預先把資料備份起來。

STEP 4

如此一來就能為 Mac 重新安裝作業系統（在這裡還是非常古老的 OS X Mountain Lion，實在有點懷念當初的 OS X 啊…）。

2. 以最新的 macOS 版本重新安裝電腦

STEP 1

不過我不是會持續停留在舊版的人，我大多會跟上穩定版（Stable）釋出的日期，也盡量使用新的技術，畢竟我日常工作使用並沒有非得使用舊版的理由，而且在測試一些東西時如果使用新版或許也會和當前狀況較為貼近。

因此我在重新開機後使用 Option-⌘-R 組合鍵，就能在重新安裝時使用最新版 macOS。

STEP 2

我在升級為 Mojave 時發生一個小問題，就是原有硬碟沒有「GUID 分割區配置表」架構，工具程式提示我必須要先清除原有硬碟、重新選擇架構才能繼續安裝 Mojave。

透過「磁碟工具程式」一開始找不到選擇的項目，後來才知道要點選左上角選項，然後從下拉式選單點選「顯示所有裝置」。

接著從左邊點選你要清除、格式化的硬碟，就能在下方找到「架構」選項，如果要安裝 Mojave 記得要選擇「GUID 分割區配置表」，格式部分我建議就使用「APFS」以獲得最佳效能。

STEP 3

接著結束磁碟工具程式，回到主畫面後選擇「重新安裝 macOS」就能重灌 Mac 囉！

依照 macOS 安裝流程進行不會太困難，整個過程大約需要半小時左右，前面有提到 macOS 會透過無線網路下載必要的安裝程式，因此不用另外準備 USB 隨身碟或是安裝程式，非常快速簡單又方便。如果你是使用 MacBook 的話，也建議保持電源在連接狀態（就是插上插座）會比較安全喔！

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》