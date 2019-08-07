LINE隨你填貼圖好用嗎？網友解答各種「超狂功用」

2019-08-07 15:39 聯合新聞網 綜合報導



社群通訊軟體LINE近期向金管會提出了網路銀行的業務申請。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

LINE做為現代人必用的通訊軟體，當中有各式各樣的貼圖，可以代替文字表達意義。現在更有「隨你填貼圖」滿足大家客製化需求。有網友在 「PTT WEB」上發文，想知道這種貼圖到底好不好用，結果網友竟丟出各種「超狂功用」。

有網友6日在「PTT WEB」上發文，表示至今才知道有隨你填貼圖很想試試看，但擔心實際用起來會不會不方便，因此想問版上有沒有買過該款貼圖的網友，想了解到底好不好用。結果網友回覆各種神奇功用。

有網友表示壓力大時這款貼圖「還蠻好用的XD」，「打髒話超棒的」、「可愛的配罵人很爽」，「很好玩阿，上班跟朋友瞎聊，一直憋笑」，還有可憐的網友表示找不到有自己名字的貼圖，「這個貼圖讓我有自己的姓名貼了」。

但也有網友持相反意見，留言說：「覺得要打自好麻煩還有字數限制，不想買XD」、「一開始以為很有趣，買了發限完全不實用，根本懶得去改」，「有點後悔，不實用」。

通訊軟體LINE上有各式不同的貼圖，增加使用者聊天樂趣。隨著不同需求產生，出現有聲音、動作的貼圖，甚至有姓名貼圖讓使用者可以找到專屬於自己的貼圖。而「隨你填貼圖」讓使用者可在空白處填入自己想要的詞彙，並且可以隨時更改，符合各種聊天情境。